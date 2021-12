Asztalos viszont remekül játszott, 11 pontot szerzett az első negyedben, melynek végén 6 pont volt a NYÍKSE előnye. Savic nemcsak remek labdákat adott, de ponterős is volt, így a folytatásban tíz ponttal meglépett a Nyíregyháza. A nagyszünetre szépített a Szolnok, és 32–39-el fordultak a csapatok. Az első félidőben mindössze négyen dobtak kosarat a mieink közül, Asztalos és Savic mellett Zajácz és Tóth volt még eredményes. A harmadik negyedben sokáig tartotta a különbséget a NYÍKSE, majd a játékrész végére sikerült növelni is az előnyt, bár sok ziccer kimaradt. Az utolsó játékrészben úgy tűnt, sima lesz a vége. 14 ponttal vezetett Kovács Tibor együttese, de hatra zárkózott a Szolnok. Savic visszatért a kispadról, és végül nyerte a meccset a NYÍKSE, mely így továbbra is százszázalékos. A nyíregyházi együttes vasárnap hazai pályán a Kiskunfélegyháza ellen folytatja a sorozatot.