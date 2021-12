A Mátészalka női gárdája az előző szezonban Drabik Péter vezetésével az NB II. Keleti csoportjában a második helyen végzett. A szakember egyéb elfoglaltságai miatt azonban leköszönt tisztségéről, a folytonosságot Nagy Márkus Peónia jelentette, aki játékos pályafutását abbahagyva átvette Drabik Péter szerepét.

A frissen kinevezett edző a felkészülés értékelésekor arról beszélt, elégedett az elvégzett munkával, annak ellenére, hogy belső posztokra új emberek érkeztek, ­ismét a dobogót célozzák meg. Elvárásai nem is voltak alaptalanok, hiszen meg ­tudták tartani gólfelelőseiket, a góllövőlista második, illetve harmadik helyezettjét, ­Drabik Pannát és Torma Esztert. A félszezon azonban nem úgy alakult, ahogy tervezték, négy vereség is becsúszott, így a negyedik helyen ­telelhetnek Deme Barbaráék.

– Rajtam kívül még ketten hagyták abba a játékot, alapember volt Gyökös Barbara és Balla Barbara is. Ezért meg kellett erősítenünk a keretet, érkezett Kovács Emese, Buzás Petra, Bordás Odett és Ofra Zsófia – beszélt a személyi változásokról Nagy Márkus Peónia, majd rátért a szezon értékelésére.

– Sajnos nem kerültek el bennünket a sérülések, így ősszel egyetlen mérkőzésre sem tudtunk teljes kerettel kiállni. Ez főleg a szezon elején vetett bennünket vissza, az utóbbi mérkőzéseinkkel elégedett vagyok, mert egyre jobban visszajöttek azok a dolgok, amelyeket gyakoroltunk. Támadásban, védekezésben és taktikailag egyre többet valósítanak meg abból a lányok, amiket kértem tőlük az edzéseken.

Tanulnak a hibáikból

A szalkaiak edzője kiemelte a Debrecen elleni mérkőzésüket, mert annak ellenére, hogy kikaptak, jól játszott a csapat, és a Füzesabony elleni találkozón is több jó megoldást is látott lányaitól. Hiány­érzete volt azonban a hatvani és a kazincbarcikai meccsel kapcsolatban, mert úgy érzi, a rutin hiánya miatt kaptak ki, illetve végeztek döntetlenre. Azt is hozzátette, hogy ezekből mindenképpen tanulniuk kell, hogy tavasszal ne kövessék el ezeket a hibákat.

A Mátészalka pénteken tartja utolsó idei edzését, majd január 3-án kezdik meg felkészülésüket a tavaszi szezonra.

Szalkai mutató

Őszi végeredmény 5. 11 6 1 4 329–298 13

Hazai pályán 5 3 - 2 146–124 6

Vendégként 6 3 1 2 183–174 7

Házi góllövőlista. 74 gólos: Torma Eszter. 49 gólos: Drabik Panna. 34 gólos: Buzás Petra. 33 gólos: Deme Fanni. 32 gólos: Ábri Teodóra. 26 gólos: Kovács Emese. 23 gólos: Czakó Boglárka. 21 gólos: Ofra Zsófia. 19 gólos: Toók Vivien. 11 gólos: Bordás Odett. 4 gólos: Deme Barbara. 2 gólos: Tóth Abigél. 1 gólos: Gáspár Dóra.