Az előző, hosszúra nyúlt szezonban az Ibrány az 5. helyen fejezte be a Nyír-Wetland megyei I. osztályú pontvadászatot. A vezetőségnek sikerült egyben tartania az együttes négy év óta együtt dolgozó gerincét, melléjük sikerült olyan fiatalokat igazolniuk, akik hosszú távon segítségére lehetnek az együttesnek. A jól sikerült felkészülés után, amely során a Magyar Kupa főtábláján is játszottak mérkőzést, bizakodva vágtak neki a szezonnak. Kiss Tamás játékos-edző azt mondta, hogy ismét az élmezőnyhöz szeretnének tartozni, véleménye szerint keretük alkalmas lehet a mögöttük hagyott szezonban elért helyezés túlszárnyalására is.

Könnyű pontokat hullajtottak

Ettől a helyezéstől a bajnokság felénél elmaradtak, Nagy Dávidék a hatodik helyről várják a folytatást, ezt elsősorban idegenbeli gyengébb szereplésüknek köszönhetik.

– A szezon első felében nagyon könnyű pontokat hullajtottunk el – kezdte a félszezon értékelését Kiss Tamás játékos-edző. – Elsősorban itt a Csenger elleni döntetlenre és bármilyen meglepő, a Nyíregyháza II. elleni vereségre gondolok, mert a játék képe alapján mindkét esetben nekünk állt a zászló. Előbbi esetben kétgólos előnyünket herdáltuk el az utolsó percekben, Örökösföldön pedig a ráadásban kaptuk az utolsó találatot. Dicséretes viszont, hogy a szezon végén, amikor a sok sérülés miatt szinte teljesen elfogytunk, akkor viszont Mándokról és Nyírgyulajból el tudtuk hozni a három pontot. A szünet nagyon jókor jött nekünk, mert ha lett volna még egy forduló, nem biztos, hogy ki tudtunk volna állni. Bízom benne, hogy sérültjeink felépülnek és teljes kerettel tudjuk megkezdeni a tavaszi menetelést – zárta Kiss Tamás.

Az Újfehértó ellen remekeltek

A szakember az előbb említett két mérkőzés mellett kiemelte az Újfehértó elleni hazai találkozót, amelyen egy igazi ki-ki mérkőzésen a hajrában szerzett két góllal tartották otthon a három pontot. Azt sem hallgatta el azonban, hogy Nyírmeggyesen a legrosszabb arcukat mutatták, amelynek így nem is lehetett más a vége, mint vereség.

Az Ibrány január második hétvégéjén kezdi meg munkáját a folytatásra.

Ibrányi mutatók

Őszi végeredmény 6. 15 7 3 5 30–23 24

Hazai pályán 4. 7 5 2 - 19–7 17

Idegenben 11. 8 2 1 5 11–16 7

Házi góllövőlista. 12 gólos: Nagy Dávid. 3 gólos: Kiss Péter, Lyáh Artúr, Szőlősi Patrik. 2 gólos: Mészáros Marcell. 1 gólos: Csáki József, Haburcsák Krisztián, Lakatos Bence, Makai István, Somogyi Tibor, Tóth Norbert.