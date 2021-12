A beszélgetés során a többek között olimpia ezüst-, és bronzérmes, kétszeres világbajnok, tizennégyszeres ­Európa-bajnok és száztizenkétszeres magyar bajnok beszélt a kezdetekről és azt is elárulta, hogy edzésen gyermekkorában sem kellett noszogatni, igaz a korai keléssel soha nem tudott megbarátkozni. Hosszú pályafutása során névjegyévé vált, hogy a mezőnyből a kevesek egyikeként fejét mindig ­kopaszra borotválva úszott, azt is ­elárulta, hogy miért volt ez így. Szót ejtett arról, hogy párját is az uszodában „találta meg”. Mesélt arról, hogy bár próbálkozott a labdarúgással és a kosárlabdával, érezte, hogy az uszoda az ő világa, a víz az ő közege. Már egész korán hitt abban: ha becsületesen elvégzi az edzésmunkát, akkor annak előbb-utóbb meglesz az eredménye.