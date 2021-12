A Nyíregyházi TK az előző szezont a 10. helyen fejezte be a Szuperligában, így búcsúzott az élvonaltól. A nyári felkészülést követően új kiírásban az NB I. Keleti csoportjában kezdték meg a küzdelmeket és célként az azonnali visszajutást határozták meg. Nem is kezdték rosszul a bajnokságot, az első három fordulóban két vállra fektették sorrendben a BKV Előrét, a Bátonyterenyét, majd a Nádújfalut.

A folytatás azonban nem úgy sikerült, ahogy tervezték, a hátralévő fordulókban egy döntetlen mellett mindössze kétszer győztek és a 10. helyen fejezték be a pontvadászat első felét.

– Céljainkat hamar átírta az a tény, hogy két meghatározó játékosunkra nem számíthattunk: Fehér Béla eligazolt, Finta Zoltán pedig szünetelteti versenyzői tevékenységét, így a módosított elvárás az első hat hely valamelyikének elérése volt – kezdte az értékelését lapunk érdeklődésére Szlovenszki Attila szakosztályvezető.

– Létszámproblémáink akadtak, ezért reaktiváltuk Ráski Jánost, de még így sem tudtuk mindig ideális felállásban felvenni a küzdelmet, mert a sérülések és betegségek gyakran közbeszóltak. Talán ennek is köszönhető a Szolnok és a Kazincbarcika elleni hazai vereség és a Salgózd elleni döntetlen. Önkritikusan el kell ismerni, hogy idegenben gyengén muzsikáltunk, Egerben tudtunk csak győzni – fogalmazott Szlovenszki Attila.

Bizonyítottak a fiatalok

Örömteli viszont, hogy utánpótlásfronton jól áll a nyíregyházi csapat, amellett, hogy vezetik a bajnokságot, páran a felnőttek között is megvillantották oroszlánkörmeiket.

– Büszkék vagyunk rájuk, szépen fejlődnek és a felnőttcsapatban is lehet rájuk számítani, Végvári Krisztián, Molnár Dávid többször is jól szálltak be a mérkőzésekbe. Harmadik ifinknek, ifj. Szojka Miklósnak is nagy jövőt jósolnak a szakemberek.

Tekéseink rövid szünetet követően január 22-én a BKV Előre vendégeként állnak legközelebb dobóállásba.

A számok tükrében

Őszi végeredmény 10. 11 4 1 6 37–51 9

Hazai pályán 6 3 1 2 24.5–23.5 7

Vendégként 5 1 - 4 12.5–27.5 2

Hazai átlag:3157.2 fa

Idegenbeli átlag:3147.8 fa