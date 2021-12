Közel telt ház fogadta a csapatokat csütörtökön az Elek Gyula Arénában az év utolsó női bajnoki mérkőzésén. Nem csoda, ha a ferencvárosi publikum kíváncsi volt övéire, hiszen hazai pályán november közepén látták legutóbb kedvenceiket. A vendég Kisvárda is régen játszott, Bakó Botond csapata november 20-án küzdött utoljára bajnoki pontokért. A két gárda legutóbb májusban, a Magyar Kupa bronzmérkőzésén találkozott utoljára, akkor szoros első félidőt követően a fővárosi zöld-fehérek győztek. Ha már Magyar Kupa, a találkozót az az Őri, Pozdena bírópáros vezette, amely a Kisvárda Debrecen elleni elődöntőjét dirigálta májusban.

A találkozó első találatát Márton Gréta szerezte, míg a vendégektől Karnik Szabina avatta fel Bíró Blankát. Megfontolt, türelmes támadásokat vezetett a Kisvárda, folyamatosan keresték beállójukat, erre azonban láthatóan felkészültek a hazaiak. Ettől függetlenül Dombi Luca gólt lőtt, majd büntetőt harcolt ki, amelyet Tamara Radojevics higgadtan értékesített. Támadásaikban azonban többször hiba csúszott, ezt pedig a rutinos hazai csapat könnyű gólokkal büntette és meglépett három góllal. Nem hagyta azonban magát a Kisvárda, fokozatosan dolgozta le hátrányát, a félidő felénél Juhász Gréta bátor betörését követően átvették a szabolcsiak a vezetést. Elek Gábor ki is kérte idejét, amely után a zöld-fehérek rendezték soraikat is ismét magukhoz ragadták a kezdeményezést és fordítottak. Bakó Botond sem tétlenkedett, ő is magához rendelte övéit, a rövid pauzát követően precízen végrehajtott figura végén Mészáros-Mihálffy Adriennt csak szabálytalanul tudták megállítani, a megítélt büntetőhöz Udvardi Laura állt oda, de Bíró védett. A másik oldalon Malestein nem hibázott, így már négy volt közte. Az olló azonban nem nyílt tovább, mert Alekszandra Sztamenics, Dombi Luca és Tamara Radojevics is betalált. A játékrész utolsó lehetősége is a vendégeké volt, de Mészáros-Mihálffy lövése elhalt a blokkon.

Fordulás után nagyobb sebességre kapcsolt a Ferencváros és a Kisvárda hibáit is kihasználva hét perc alatt megduplázta előnyét. Ekkor Bakó Botondnak ismét mondanivalója volt csapatának, a szenvedélyes időkérést követően zárkózott a Kisvárda, a rutinos Ferencváros azonban már nem adta ki kezéből a vezetést. A hajrára Leskóczi Boglárka érkezett a kapuba és szinte rögtön védte Klujber Katrin hetesét, majd Tóthon és Stollén is kifogott. A végeredményt a lefújás előtt Juhász Gréta alakította ki. A Kisvárda január 15-én az Érd ellen folytatja a bajnokságot. BB

FTC-Rail Cargo Hungaria-Kisvárda Master Good SE 25-20 (14-11)

Elek Gyula Aréna, 1100 néző, v.: Őri, Pozdena.



FTC: Bíró - Malestein 6/3, Stolle, Grbics, Behnke, Bölk 3, Márton 4. Csere: Szöllősi-Zácsik 4, Szucsánszki, Tóth 1, Kisfaludy 1, Hársfalvi 1, Kovács 3, Klujber 2. Edző: Elek Gábor.

Kisvárda: Mátéfi - Udvardi 1, Karnik 4, T. Radojevics 5/2, Dombi L. 3, Siska, Mérai. Csere: Sulega, Leskóczi (kapusok), Mészáros-Mihálffy, Juhász 2, Dombi K. 1, Sztamenics 4, Bouti, Makkai. Edző: Bakó Botond.

Az eredmény alakulása. 5. perc: 4-2, 15. p.: 7-7, 25. p.: 13-9, 35. p.: 17-12, 45. p.: 21-15. Kiállítások: 10, illetve 6 perc. Hétméteresek: 5/3, illetve 3/2.

Mesterszemmel

Elek Gábor: – Nem volt magas sebességű kézilabda, rengeteg hibával, fegyelmezetlenséggel tarkítva. Bíró Blanka bravúrjai nélkül ezeket nehezebben tudtuk volna átvészelni.

Bakó Botond: – Alapozó munkából érkeztünk, de próbáltunk fegyelmezetten játszani. Huszonöt kapott gól a Ferencváros ellen vállalható eredmény. A közeljövőben a támadások sebességen kell javítanunk. Két hetünk van a bajnokság következő, számunkra meghatározó szakaszáig, bizakodunk.