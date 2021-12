A világbajnoki szünetben nem tétlenkednek a Kisvárda Master Good SE kézilabdázói, az edzések mellett négy felkészülési mérkőzést is játszanak, eközben a közelmúltban egy személyi változást is bejelentettek, december 1-jétől Nagy Levente váltotta Andrij Himiakot a kapusedzői poszton. A 39 éves szakember játékosként megfordult több NB I.-es, NB I/B-s csapatban is, többek között védte a Szeged, a Ferencváros, a Gyöngyös, a Kecskemét és a Békés kapuját, utóbbi helyen Bakó Botond volt az edzője. Edzői pályafutását 2018-ban a Ferencváros férfi utánpótlásában kezdte, ahol az U13-tól az ifjúsági korosztályig felelt a kapusok képzéséért, dolgozott az azóta megszűnt NB I/B-s nyíregyházi férficsapatnál, valamint novemberig a Nyíregyházi Sportcentrum utánpótlásában pallérozta az ifjú hálóőröket. Kisvárdai szerepvállalása mellett a magyar férfi serdülőválogatott szakmai stábjának is a tagja.

Nem sokat gondolkozott

– Nagyon meglepett a kisvárdaiak megkeresése, sokat nem gondolkoztam rajta azonban, mert nagy megtiszteltetésnek éreztem azt a lehetőséget, hogy élvonalbeli csapat mellett dolgozhatok. Az első benyomásaim nagyon pozitívak, pörgős, feszes edzéseket láttam, amelyeken mindenki tudta a feladatát és pontosan végre is hajtotta – osztotta meg friss benyomásait a nemrég kinevezett szakember.

A mezőnyjátékosok mellett természetesen a kapusoknak szentelt nagyobb figyelmet.

Váratlant kell húzni

– Amennyit eddig láttam, mind a három lány nagyon jól dolgozott, látszik rajtuk, hogy elődöm jó munkát végzett velük. Szeretném ezt továbbvinni, emellett szeretném nekik átadni a kapuban eltöltött több száz mérkőzésem tapasztalatát. A fizikális edzések mellett rengeteget fogunk beszélgetni, mert a mentális felkészítést különösen fontosnak tartom. Elkezdtem nézni a csapat eddigi mérkőzéseit, látszik, hogy egy jól működő fal mögött az átlövésekbe magabiztosan állnak bele. Természetesen a ziccerek, a betörések elkerülhetetlenek egy mérkőzés során, ilyenkor a kapusok kiszolgáltatott helyzetben vannak. Ekkor kell vagánynak lenni és valami váratlant, szokatlant húzni, amellyel esetleg megzavarható az ellenfél – zárta Nagy Levente.