Vasárnap rendezték az év utolsó NB III.-as fordulóját, ami valójában már a tavaszi szezon első köre volt. Megyénk két csapata, a Sényő-Carnifex FC és a Kisvárda II. az egymás elleni meccs után vonulhatott a téli szünetre.

Fordulópont volt a kiállítás

A találkozón volt minden, ami egy megyei derbin elképzelhető. A Sényő remekül kezdett és tizenegyesből meg is szerezte a vezetést. A várdaiak nagy lendülettel jöttek ki a második félidőre, aminek gyors egyenlítés lett az eredménye, majd ijesztő pillanatok jöttek Nagy Máté sérülésével. A hazaiak röviddel ezután emberhátrányba kerültek, ám Fabu Márton fejesével újra előnyhöz jutottak és győztek (2–1).

– Hivatalosan megnyitottuk a tavaszt. Azt szoktuk mondani, hogy a jó rajt mindig sokat számít, ez most sikerült, másrészt megyei rangadót játszottunk, aminek mindig nagy presztízse van, de a tabella szempontjából is fontos volt a meccs, mert sűrű a mezőny, egy vereséggel több pozíciót lehet esni, míg győzelemmel feljebb lépni – értékelt a második sényői gól szerzője. – Most éppen nem léptünk előrébb, de elértük, hogy jó folytatással a negyedik-ötödik helyig is zárkózhatunk akár, és inkább előre lehet nézni, mint hátra.

A második játékrész inkább a Kisvárdáról szólt, de a hazaiak a sérülés és a piros lap utáni percekben jobban rákapcsoltak.

–Tizenegy tizenegy ellen nagyon régen játszottunk ennyire jól: egymásért küzdöttünk, csúszott-mászott mindenki, jó volt ezt belülről átélni. Mégis a piros lap volt a fordulópont – reagált a felvetésre a játékos. – Többször játszottunk már emberhátrányban, nem ez volt az első alkalom, hogy így nyertünk, ráadásul a gólt is megfogyatkozva szereztük. Megmutatta a csapat a tartását. Megvoltak a helyzetei a Kisvárdának, de a szerencse is mellettünk állt, amire rászolgáltunk a küzdeni tudással.

Megműtötték a kapust

A sikert beárnyékolja a Sényő kapusának sérülése. Nagy Máténak a sing- és az orsócsontja is eltört, vasárnap este meg is műtötték.

– A helyszínen is nagyon rosszul nézett ki, hallottam a pukkanást és egy pillanatra láttam is a karját – mondta el Fabu Márton. – Sokkolt a látvány, kellett nekem is néhány perc, hogy összeszedjem magam. Nagyon sajnáltam Mátét, jól védett vasárnap, lábbal is jól hozta játékba a labdát. Sajnos neki most ez egy nehéz időszak lesz.

A csapatok hétfőtől néhány hetes pihenőjüket töltik, majd megkezdik a felkészülést a február 13-ai bajnoki folytatásra.