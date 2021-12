A hölgyek az elmúlt hétvégén befejezték idei küzdelmeiket az NB II.-ben, az osztály férficsapataira azonban hétvégén vár még egy forduló. Megyebeli gárdáink kivétel nélkül szombaton lépnek pályára.

A programot 16 órakor a Kisvárda kezdi, Türk Ferenc alakulata Hajdúböszörményben zárja a pontvadászat első szakaszát. A szabolcsi gárda a Nyírbátor elleni döntetlent követően elkapta a fonalat, öt győzelme mellett csupán Miskolcon szenvedett vereséget, így mindenképpen esélyesként lép pályára a hajdúságiak otthonában.

Lendületben a Kisvárda

– Nehéz mérkőzés lesz, mert ellenfelünk aktuális helyezésüktől függetlenül az osztály egyik legszervezettebb csapata, tele gyors és lendületes fiatallal, hátul pedig egy rutinos kapussal. Rutintalanságukból következően természetesen vannak hullámvölgyek a játékukban, a saját csarnokukban azonban mindenkinek meg kell szenvedni a sikerért – latolgatta az esélyeket Türk Ferenc, a Kisvárda edzője. – Ettől függetlenül szeretném, ha kitartana a lendületünk és két ponttal térnénk haza – tette még hozzá.

Az ősszel eddig halványan szereplő Tiszavasvári a szintén gyengélkedő Hajdúnánás vendége lesz.

– Megpróbáljuk ezt a gyenge őszünket sikerrel zárni – adott hangot reményének Hadas Sándor, a Tiszavasvári trénere. – Meg kell mindent tennünk a sikerért, hiszen szomszédvári rangadóról van szó, amelyen a hazaiak is a győzelemre törnek. Továbbra is rendkívül foghíjasak vagyunk, sérült, félig sérült játékosaink is játékra jelentkeztek, majd meglátom, hogy közülük ki mennyire terhelhető.

A Nyírbátor a Kazincbarcikát fogadja. A borsodiak megyebeli csapataink közül ősszel verték a Kisvárdát, a Kállósemjént és a Fehérgyarmatot, egyedül a Tiszavasvári volt képes ellenük egy pontot szerezni.

– Természetesen győzelemre törünk, nem is lehet más a célunk – szögezte le határozottan Petneházi Zsolt, a Nyírbátor szakágvezetője, aki azt is elmondta, hogy mint minden ellenfelük ellen, ezúttal is kellő komolysággal készültek a mérkőzésre. Kielemezték játékukat, így tisztában vannak azok hibáival, de ismerik erényeiket is.

A nap utolsó mérkőzésén 18 órakor a sereghajtó Kállósemjén a múlt fordulóban játékos-edzőjét veszítő Fehérgyarmat vendégeként mutatja meg magát. Varga László Berettyóújfaluban a mérkőzésen szenvedett Achilles-ín-szakadást, azóta megműtötték, már lábadozik, így szombaton nem léphet pályára. Az előzmények ismeretében Bécsi János, a Kállósemjén játékos-edzője egyenlő erők csatájára számít.

– Mindkét együttesben sok a sérült, hasonló cipőben járunk. Szeretnénk jó mérkőzéssel zárni és bízom a pontszerzésben – fogalmazott a szakember.