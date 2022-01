A Hübner Nyíregyháza BS igen nehéz körülmények között volt kénytelen kiállni a Pécs elleni, előzetesen nyerhetőnek vélt mérkőzésre. Manny Suárez betegség, Bus Iván sérülés miatt el sem utazott a csapattal, de mások sem voltak százszázalékos állapotban. Suárez a bajnokság egyik legmozgékonyabb centere, aki kifejezetten ponterős, hiánya mégsem a támadóoldalon, sokkal inkább hátul látszott meg igazán.

Elöl ugyanis a szokásos jó teljesítményt nyújtotta Nigel Johnson (24 pont) és C. J. Bryce (23), az elmúlt meccseken csendesebb Rytis Pipiras is eljutott 15 pontig, a chilei magasember helyét átvevő Seth LeDay egyenesen a meccs legjobb vendégjátékosa volt 20 ponttal és 11 lepattanóval.

Bosszantó fújások a hajrában

Csakhogy védekezésben senki nem tudta felvenni a kesztyűt Veljko Brkiccsel és Tomiszlav Ivosevvel. Elsősorban előbbi okozott sok problémát, ő végül 33 pont mellett 12 lepattanóig jutott.

Kérdés, hogy melyik a bosszantóbb: ha sima vereséget szenved a csapat, vagy ha tartalékosan is nagyot küzd, ám úgy sem tud nyerni.

Mi az utóbbira szavaznánk, ugyanis a Cápáknak esélyük volt a győzelemre, ám a végjátékban nem elég, hogy elfogyott az erejük, bizony a játékvezetői hármas ítéleteivel is meg kellett küzdeniük. A másik oldalon több esetben is sima szabálytalanságnak ítélt faulthoz hasonló megmozdulásért Bryce-ra sportszerűtlent fújtak, technikait kapott Pethő Ákos, LeDay és Johnson is – mindez az utolsó öt percben történt –, utóbbit aztán a meccs után ki is állították.

– Elfogytunk fizikalitásban – összegezte a 93–85-re elveszített mérkőzést Pethő Ákos vezetőedző.

– Sajnos Anda Dávid is megsérült, Rytis Pipiras sérülésből jött vissza, nem volt még százszázalékos. Ha a kezdőcentered hiányzik, a cseréje megsérül, az ellenfél ötöse meg harminchárom pontot dob, akkor nem nagyon kell elemezni a mérkőzést.

Kockáztatni kellett

– A felforgatott felállás miatt egy idő után kockáztatnunk kellett azzal, hogy a belső területet jobban védjük, ám akkor többször betaláltak kintről. Megtettünk mindent, próbáltunk „verekedni”, és voltak extra teljesítmények. Több energiát kellett beletennünk a védekezésbe, mindenkinek fizikális volt a párharca, így a végére már támadásban is fáradtabbak voltunk, ezért ott is becsúsztak pontatlan megoldások. Nincs egy rossz szavam sem a csapatra – tette hozzá a tréner.

A Blue Sharks szombaton az Alba Fehérvárt fogadja, de nagyon nehéz lesz javítania, hiszen úgy néz ki, hogy Pethő Ákos még kevesebb játékosára számíthat, mint szerdán.

Tabella

1. Falco 15 13 2 1370–1160 0.933

2. Szolnok 16 12 4 1293–1226 0.875

3. Körmend 15 9 6 1278–1189 0.800

4. DEAC 16 10 6 1360–1253 0.813

5. Sopron 16 9 7 1292–1297 0.781

6. Kaposvár 16 8 8 1243–1269 0.750

7. Kecskemét 16 8 8 1243–1321 0.750

8. Alba 16 8 8 1387–1423 0.750

9. Szeged 16 7 9 1329–1333 0.719

10. Pécs 15 6 9 1231–1324 0.700

11. Nyíregyháza 16 6 10 1350–1426 0.688

12. Oroszlány 16 6 10 1219–1238 0.688

13. Paks 16 5 11 1317–1364 0.656

14. ZTE 15 3 12 1129–1218 0.600