A Sidében edzőtáborozó Kisvárda Master Good kedden lejátszotta a második felkészülési mérkőzését – az ellenfél a cseh bajnokság ötödik helyezettje, a Baník Ostrava volt. Az előző napokhoz képest hűvösebb, szeles, borús időben futballoztak a felek.

A klub honlapjának tudósítása szerint Erős Gábor vezetőedző több játékost is más szerepkörben próbált ki, az új szerzemény Rafal Makowski és Ötvös Bence helyet cserélt egymással az előző meccshez képest, és a szünetben is több szerkezeti változást eszközölt.

A szabolcsi csapat szokatlan felállásban is több helyzetet dolgozott ki, mint riválisa, Jaroslav Navrátil és Jasmin Mesanovic előtt is adódott jó lehetőség, ám egyikőjük sem járt sikerrel. A második játékrészben is kezdeményezően futballozott a Kisvárda, gólt mégis a csehek szereztek egy jól eltalált távoli lövéssel, aminek ívén talán a szél is alakított.

Újoncot avattak

A Várda hajtott az egyenlítésért, de csak ígéretes lehetőségekig, valamint Lazar Csirkovics révén kapufáig jutott. Megjegyzendő, hogy bemutatkozott a tartalékcsapatban alapemberként futballozó, tizenhét éves Jaroszlav Heles.

A Kisvárda a tervek szerint pénteken az azeri Sabah FK-val játszik újabb meccset.

Labdarúgás: felkészülési mérkőzés

Kisvárda Master Good–FC Baník Ostrava (cseh) 0–1 (0–0)

Kisvárda: Odincov – Peteleu, Kravcsenko, Prenga. Leoni (Csirkovics, a szünetben) – Melnik (Camaj, a szünetben), Ötvös – Navrátil (Nagy M. K., 61.), Makowski (Zlicsics, 72.), Bumba – Mesanovic (Heles, 80.). Vezetőedző: Erős Gábor. Gól: L. Budinsky (53.).