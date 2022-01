A nyíregyházi Máthé Dominik két éve még „csak” egy ügyes, tehetség srác volt, aki a Balatonfürednél játszott. Csakhogy a jobbátlövő gondolt egy merészet, és a hazai langyos vizet hátrahagyva, komfortzónájából kilépve külföldre igazolt. Az idő őt igazolta, döntése helyesnek bizonyult, azóta a Bajnokok Ligájában is vitézkedő norvég Elverum meghatározó tagja. Nem sokáig már, mert teljesítményére Európa élcsapatai is felfigyeltek, és gyermekkori álmát valóra váltva Dominik nyártól a Paris Saint-Germain csapatát erősíti. A magyar válogatottban 2019 januárjában mutatkozott be.

Magasra tették a lécet

Nevezték a 2019-es férfi kézilabda-világbajnokságon részt vevő bő keretbe, majd Ancsin Gábor és Imán Dzsamáli sérülését követően a svédek elleni csoportmérkőzés előtt a 16 fős szűk keretbe is becserélte Csoknyai István és Vladan Matics. A svédek ellen 33–30-ra elveszített mérkőzésen a magyar csapat egyik legjobbjaként hat gólt lőtt és három gólpasszt adott élete első felnőttvilágbajnoki mérkőzésén. A 2019-es junior-Európa-bajnokságon 56 gólt szerzett, az igazi áttörést azonban a tavalyi egyiptomi világbajnokság hozta meg számára, amelyen a csapat vezéregyéniségévé nőtte ki magát, és oroszlánrészt vállalt az ötödik hely megszerzésében. Ezzel a teljesítménnyel magasra tették a lécet önmaguk számára, és a közvélemény is nagy várakozással tekint a torna elé.

Telt ház várja őket

– A szövetség célkitűzése az, hogy kerüljünk be a legjobb nyolc közé, én viszont bízom abban, hogy odaérünk az elődöntőbe, és érmet szerzünk – szögezte le határozottan Máthé Dominik.

Máthé Dominik

Forrás: Mirkó István

A válogatott két tervezett felkészülési mérkőzése közül az egyik elmaradt, így legjobbjaink csak Bahrein ellen tesztelhették magukat.

– Egy meccsünk volt valóban, amelyen két ellentétes félidőt játszottunk, a ­mérkőzés első felében nem ment a játék, szokatlan volt ellenfelünk védekezése. Fordulás után jobban ment a játék, összeállt a falunk, így jött a kapusteljesítmény is, és simán nyertük a meccset – mondta a válogatott játékos.

Máthé Dominik a keretben egyedüliként pozitív koronavírustesztet produkált, így később kapcsolódott be a munkába.

– Szerencsére enyhe lefolyású volt a fertőzés, így csak pár napig voltam karanténban, ezért szinte nem volt lemaradásom. Közben elhalasztották a norvég kupadöntőket, ezért nem kellett visszautaznom klubcsapatomhoz, és ez jól jött most a válogatott szempontjából.

A előzetes jegyeladások azt mutatják, hogy a válogatott telt ház előtt léphet pályára a csoportmérkőzések során az újonnan átadott MVM Dome-ban, amely remélhetőleg nem köti gúzsba játékosaink kezét.

– Nagyon várjuk már, hogy saját közönségünk előtt mutathassuk meg magunkat.

Biztos vagyok benne, hogy ez mindenkit fel fog dobni, és pluszerőt ad a játékhoz, úgy gondolom, hogy velük eggyel többen leszünk a pályán.

Jelentős magyar sikereket jósol a csütörtökön kezdődő Európa-bajnokságon a dán Rasmus Boysen, a sportág egyik legismertebb és legfelkészültebb szakírója. Boysen vasárnap a közösségi oldalán azt írta, szerinte Dánia nyeri a kontinenstornát, a második Magyarország, a harmadik Svédország, a negyedik pedig Spanyolország lesz. A dán Fredericia HK együttesében kézilabdázó Boysen szerint a gólkirály Máthé Dominik, a legértékesebb játékos (MVP) Bánhidi Bence lesz.

Hollandia ellen kezdenek

– Boysen mielőtt hazaigazolt Dániába, pár hónapig csapattársam volt Elverumban. Az általa megjósolt ezüstérmet már most aláírnám – reagált a felvetésre Dominik.

Az egyéni cím csak hab lenne a tortán, annyira nem is foglalkoztat, sokkal fontosabb, hogy együtt mire leszünk képesek.

– Bármikor elcserélném a csapat eredményes szerepléséért – fűzte hozzá.

Válogatottunk a hivatalos fotózás mellett kedden és szerdán már a mérkőzés helyszínén edzett, csütörtökön pedig Hollandia ellen megkezdi remélhetőleg hosszú menetelését.