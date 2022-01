Volt mit ünnepelni tavaly tavasszal a Sunshine NyíKSE kosárlabda-együttesénél. A csapat fennállása során először lett aranyérmes az NB. II. Keleti csoportjában, majd bejutott az országos döntőbe, ahol harmadik helyen zárt. A csapat az aktuális pontvadászatnak megváltozott játékoskerettel és szakmai stábbal vágott neki.

Kósa Tamás távozott, Oláh Zoltán, Vida Zoltán, Tóth Viktor, Vámos Bence, Lakatos Zsombor és Szenti Mátyás viszont érkezett. Utóbbi három annak a megállapodásnak köszönhető, amelyet a klub az Élsport Kft.-vel kötött, így a Blue Sharks U20-as együtteséből több fiatal is játszhatott a mérkőzéseken.

Csapatként működnek

– Azt tűztük ki célul, hogy az első két hely valamelyikét megszerezzük. Úgy érzem, erre alkalmas a keret, nyáron jól dolgoztak a játékosok, így elérhetőnek tartom mindezt – emelte ki Kovács Tibor szakmai igazgató szeptember végén, a csapat szezonindító sajtótájékoztatóján.

A szavakat tettek követték, a Sunshine NyíKSE az eddig lejátszott tizenegy bajnoki mérkőzéséből tízet megnyert, csupán a Békéscsaba vendégeként szenvedett vereséget, és a második helyről várja a folytatást.

Büszkék vagyunk arra, hogy azoknak a játékosoknak, akik a megyében élnek, dolgoznak, tanulnak, lehetőséget tudunk biztosítani arra, hogy rendszeres bajnokságban játsszanak.

– Örömmel tölt el bennünket, hogy azon három csapat közé tartozunk a csoportban, amelyek bízhatnak abban, hogy részt vehetnek a bajnoki rájátszásban és reális céljuk lehet az osztályváltás. Nagy segítségünkre van Brane Savic, aki tapasztalatával sokat tesz hozzá a pályán és a kispadon is – fogalmazott Kovács Tibor.

A szakember elmondta, hogy mindig arra törekszenek, hogy csapatként működjenek és úgy jöjjenek le mindig a pályáról, hogy mindent megtettek a győzelemért. Megemlítette a békéscsabai mérkőzést, amelyen annak ellenére, hogy kikaptak, minőségi kosárlabdát játszottak. Nagy elismerésnek tartja, hogy a hazai közönség megtapsolta őket.

A kupában is villantottak

A Sunshine NyíKSE a Hepp Kupában is értékes skalpot gyűjtött be, októberben az NB I/B Zöld csoportjában induló Tiszaújvárost búcsúztatta. A következő fordulóban a Zöld csoport egyik éllovasával, a MEAFC-cal is szoros mérkőzést játszottak.

A Sunshine NyíKSE pénteken a BKG-PRIMA Akadémiát fogadja a bajnokság következő fordulójában.