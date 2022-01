Nem zörög a haraszt... Zörgött, és azt csiripelték a madarak, hogy változás lesz a Fatum-Nyíregyháza extraligás női röplabdázóinál. A tényeket szerda délelőtt a Continental Arénában rendezett sajtótájékoztatón tudtuk meg.

Kőhalmi Richárd, a Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetője köszöntötte a megjelenteket, majd dr. Mohácsi Máté, a Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft. ügyvezetője tért rá a lényegre.

– Először is szeretném bemutatni Szasa Nedeljkovicsot – indította a tájékoztatót dr. Mohácsi Máté. – Pontosabban bemutatni aligha kell, hiszen olyan eredménylista van már mögötte, ami önmagáért beszél. A miért viszont még nem mindenki előtt ismert. Az elmúlt hetekben, inkább hónapokban volt a menedzsmentnek olyan törekvése, hogy ne csak a játékoskeret távozóit pótolja, hanem a szakmai stábot is erősítse meg olyan szakemberrel, aki valóban segíteni tud a tapasztalatával, a meglátásaival és jó irányba tolja ő is a Fatum szekerét.

Kettős feladat van

– Ezért egyeztünk meg Szasával, aki szakmai vezető lesz a klubnál. A feladata kettős, nem csak az Élsport Kft.-vel és a Fatummal vannak tennivalói. Természetesen most ez élvez prioritást, ám mi hosszú távú együttműködést kötöttünk, és ez alapján az utánpótláshoz tartozó röplabdacsapatoknál is lesz feladata. Ott is szakmai vezető, stratéga lesz, ám hangsúlyozom, hogy az utánpótlás mellett most leginkább a felnőttcsapatnál van feladata. Nem úgy alakulnak a dolgok, ahogyan azt vártuk, ám mindent megteszünk annak érdekében, hogy úgy alakuljanak.

Szerteágazó lesz a tevékenysége, itt fog dolgozni nulla-huszonnégyben, hiszen ez az állás nem nyolctól négyig tartó. A szakmai stáb tagjaival közösen fog munkálkodni, ott lesz az edzéseken, a mérkőzéseken, de nem mint edző, nem mint instruktor, hanem mint szakmai vezető.

– A játékosigazolásokban, a közeli és hosszú távú stratégia kialakításában is fontos szerepet kap, ez az, ami eddig talán hiányzott, és ezt az űrt be fogja tölteni. Elvárjuk tőle, hogy folyamatosan tartsa a kapcsolatot a menedzsmenttel és a csapattal. Abban biztos vagyok, hogy a Fatum céljai nem változtak.

– Bármi is történt a kupa első meccsén, be kell jutni a döntőbe, a bajnoki címet pedig meg kell védeni. Ez nem lehetőség, hanem kötelesség a számukra. Január végéig van átigazolás, biztosan fognak érkezni játékosok, ám konkrétumot még nem tudok – mondta végezetül Mohácsi Máté.

– Szép napot kívánok mindenkinek, köszönöm, hogy ilyen szépen fogadtak Nyíregyházán – kezdte bemutatkozását Szasa Nedeljkovics, aki legutóbb Kaposváron volt vezetőedző, de nyert bajnoki címet Békéscsabán is, valamint az Újpest férfi együttesével.

– Az első benyomás számomra nagyon fontos. Sokat beszéltünk, mielőtt úgy döntöttünk, hogy együtt fogunk dolgozni. Mindenki tudja, adrenalinfüggő vagyok és mindig kell, hogy valami motiváljon a hétköznapi rutin mellett. Jól átgondolva mindent, végül elvállaltam ezt a munkát.

Nagy kihívás előtt állnak

– A Fatum hosszú évek óta a topcsapatokhoz tartozik, és számomra fontos, hogy az elképzeléseimet végig tudjam vinni a legjobb együtteseknél. Nagy kihívás vár ránk, át kell szervezni, rakosgatni a csapatot, ezen nagyon rajta vagyunk az elmúlt tíz napban. Január végéig lehet változtatni és remélem, hogy új motivációval tudjuk majd végigcsinálni a kupát és a bajnokságot. A cél egyértelműen a kupa és a bajnokság megnyerése, számomra ez a megfelelő kihívás – így a szakember.