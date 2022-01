A célt teljesítve: megyénk válogatottja lett a Megyei Amatőr Válogatottak Országos Nagypályás Tornája északkeleti régiójának legjobbja. Ezt persze nem volt ilyen egyszerű véghezvinni. A csapatnak nem volt ideje készülni, különböző okok miatt többször is változtatni kellett a kereten, és az utolsó pillanatban hárman is kiestek.

– Két új játékos az utolsó nap került a keretbe, köszönjük Szilágyi Patriknak és Tóth Bencének, hogy elfogadták a meghívást – mondta Lukács Tibor edző. – Így is szűk kerettel vágtunk neki az első meccsnek, mert három játékosunk csak később tudott csatlakozni. Nem igazán jó előjelekkel mentünk neki a tornának. Az első mérkőzés Heves ellen sorsdöntő volt, nagyon jó játékkal győztünk 1–0-ra. Ez megadta az alaphangot. A borsodiak ellen is ki-ki meccset játszottunk, mert még volt esélyük, hogy utolérjenek minket, ám azt a mérkőzést is megnyertük.

Érintetlen maradt a kapunk

– Az egész tornán nagyon fegyelmezetten, zártan védekeztünk. Egy-egy edzés és felkészülési meccs volt mögöttünk, ezért abban láttuk a győztes taktikát, hogy stabilak legyünk hátul. Ha jól védekezel, könnyebb támadni is. Mi szereztük a legtöbb gólt, és összesen nyolcan találtak be, ami sokat elmond a csapat erejéről, mint ahogy az is, hogy kapott gól nélkül, négy győzelemmel nyertük meg a tornát. A pályán és azon kívül is igazi csapat voltunk – fogalmazott a tréner.

A mieink így ott lesznek a február 5–6-án Balatonalmádiban rendezendő országos döntőn, ahol Baranya, Pest és Komárom-Esztergom megye legjobbjaival küzdhetnek meg a végső győzelemért, s vele a spanyolországi amatőr-Eb-részvételért.