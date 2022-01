Zaklatott napokon van túl a Fatum-Nyíregyháza csapata, és igen sűrű napok elé néz az együttes. Mint ismert, a szakmai stáb két tagja, köztük Németh Szabolcs vezetőedző, valamint három játékos koronavírusos volt, ők emiatt nem tudtak részt venni a Balatonfüred elleni Magyar Kupa-visszavágón. Az igencsak hiányos kerettel nem sikerült kiharcolni a továbbjutást.

Az Extraligán a fókusz

A két szakember és a röplabdázók enyhe tünetekkel átvészelték a fertőzést, és már mindenki negatívan tesztelt. A játékosok több orvosi vizsgálaton vesznek részt, hogy bármilyen kockázat nélkül pályára léphessenek. További fejlemény, hogy a hetek óta sérült Genesis Francesco térd­műtéten esett át. Úgy néz ki azonban, hogy nem sokáig lesz hiányos a játékoskeret.

– A hangsúly továbbra is a csapatjáték építésén van. A napokban érkezik két új játékos, őket a lehető leghamarabb be kell építeni – mondta el lapunknak Németh Szabolcs.

– A kupa elúszott, nem így szerettük volna, de ilyen a sport. Most már százszázalékosan arra kell fókuszálni, hogy a magyar bajnokságban a lehető legjobb eredményt elérjük, hiszen nem változtak a célok, a bajnoki címért szállunk harcba minden mérkőzésen. Hiszem, hogy a csapat alkalmas rá. A játékosoknak is nagy fricska volt, hogy a kupában már nem nyerhetünk aranyérmet, azt látom rajtuk, hogy lelkiismeretesen dolgoznak. Hozzáteszem, ezt a pályára is kell vinni.

Egy hét alatt három meccs

– Hétfőtől beindul a nagyüzem, jövő héten három mérkőzést játszunk, közte egy olaszországi túrával. Ez nagy feladat. A két magyar bajnoki élvez prioritást, úgy próbáljuk a lányokat formába hozni hétfőre, és abban tartani őket szombatig, hogy mindkét meccsen győztesen hagyjuk el a pályát – tette hozzá a tréner.

Röplabda

A Fatum-Nyíregyháza idáig ismert programja

Január 24.: Nyíregyháza–Kaposvár (Extraliga)

Január 26.: Conegliano–Nyíregyháza (BL)

Január 29.: Újpest–Nyíregyháza (Extraliga)

Február 2.: Nyíregyháza–Chemik Police (BL)

Február 6.: Nyíregyháza–Vasas (Extraliga)

Február 10.: Békéscsaba–Nyíregyháza (Extraliga)

Február 15.: Nyíregyháza–Ub (BL)

Február 19.: Nyíregyháza–MTK (Extraliga)

Február 24.: Szent Benedek RA–Nyíregyháza (Extraliga)

Március 3.: Nyíregyháza–DVTK (Extraliga)