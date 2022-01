Fájó vereséget szenvedett a Hübner Nyíregyháza BS szombat este. Kikapni persze sosem jó, de a legutóbbi bajnoki elvesztése azért különösen bosszantó, mert a Blue Sharksnak reális esélye volt arra, hogy megállítsa a kilencmeccses győzelmi sorozatból érkező Sopront.

Erre úgy is megvolt a lehetőség, hogy az SKC kiválóan kezdett, a végül 17 pontig jutó Quincy Ford vezetésével korán tízpontos előnybe került, majd a nyíregyházi nevelésű Fazekas Csaba jó játékának köszönhetően (14 pont) tartotta a különbséget.

Magabiztos soproniak

– A mérkőzés elején többször figyelmetlenek voltunk védekezésben, ami tiszta kinti dobásokra adott lehetőséget – értékelt a nyíregyháziak vezetőedzője, Pethő Ákos. – A Sopron az utóbbi időben nagyon magabiztos, ahogy az utóbbi meccsein, úgy most is jó dobóformát fogott ki. Nem csak az üres dobásokat, hanem a félig zavart kísérleteket, és olykor az extrákat is értékesítették. Emiatt úgy is eljutottak ötvenöt pontig a nagyszünetre, hogy a második negyedben már jobban védekeztünk, mint az elsőben.

Míg az első húsz percben az volt a jellemző, hogy a vendégek minden zárkózási kísérletet visszavertek, addig a harmadik negyed végére már visszább esett a dobóteljesítményük, amit kihasznált a jól támadó hazai gárda, és utolérte az ellenfelét. Ebben nagy szerepe volt Nigel Johnsonnak (20 pont, 5 gólpassz), Manny Suáreznek (17 pont), C. J. Bryce-nak (18 pont) és Rytis Pipirasnak (13 pont), de Bazsó Brúnó is jól szállt be. A nagy probléma az volt, hogy az utolsó játékrészre eltűntek a jó teljesítmények, így az SKC 14–7-es negyeddel megnyerte a mérkőzést (81–88).

Ha senkinek nem megy...

– Mindenki egyénileg próbálta megoldani a támadásokat. Meg kell érteni, hogy nem sikerül mindig egyénileg, ha ötből senkinek nem megy, akkor ennyi pontot dobunk. Az utolsó negyedben tizennégy pontot kaptunk, tehát ha a számokat nézzük, ott jó volt a védekezésünk, de a végén kellett volna három kulcsvédekezés, amit nem tudtunk megcsinálni – tette hozzá a tréner.

A Blue Sharks a következő három mérkőzését idegenben játssza, ezek közül az ­elsőt szombaton, Körmenden. A legközelebbi hazai meccs február 12-én lesz a ZTE ellen.

Tabella

1. Falco 18 15 3 1620–1400 0.917

2. Szolnok 17 13 4 1367–1289 0.882

3. Sopron 19 12 7 1570–1536 0.816

4. Körmend 19 11 8 1599–1497 0.789

5. Kaposvár 18 10 8 1414–1410 0.778

6. DEAC 19 10 9 1571–1516 0.763

7. Alba 19 10 9 1655–1679 0.763

8. Kecskemét 19 9 10 1497–1585 0.737

9. Oroszlány 19 8 11 1483–1490 0.711

10. Szeged 19 8 11 1582–1588 0.711

11. Nyíregyháza 18 7 11 1536–1593 0.694

12. Pécs 18 6 12 1465–1606 0.667

13. Paks 19 6 13 1544–1608 0.658

14. ZTE 19 5 14 1461–1567 0.632