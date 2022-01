Csütörtököt mondott a Fradi az idei első élvonalbeli focimeccsen. A negyedik fordulóból elhalasztott találkozón a házigazda Puskás Akadémia legyőzte a ferencvárosiakat. A tizen­nyolcadik forduló szombaton rajtol, mégpedig három meccsel. A másodikat a Nagyerdei Stadionban rendezik, ahol a Kisvárda Master Good vizitál.

A két együttes szeptemberi, kisvárdai meccsén a vendégek a 11. percben Varga góljával szereztek vezetést. Szünet után nem sokkal (50.) Mesanovics egyenlített, majd a hajrában (90.) Zlicsics gólja jelentette a kisvárdai diadalt. A törökországi edzőtábor utáni hetet Kisvárdán töltötte a szabolcsi csapat, és a lehetőségekhez mérten igyekezett a legjobban felkészülni a bajnoki folytatásra.

– Nagyon várjuk az idei első bajnokit – kezdte érdeklődésünkre Erős Gábor, a Kisvárda Master Good vezetőedzője. – A felkészülés nagyon jól sikerült, a törökországi tíz nap során remek körülmények között dolgozhattunk, erős csapatok ellen tudtunk pályára lépni. Szerencsére a betegségek nem nagyon sújtottak bennünket, húszan-huszonegyen tudtunk edzeni. Ez nagy segítséget jelentett.





Az ellenfél játéka is fontos



Szerencsés helyzetben van a csapat, hiszen nagy változás nem történt az őszi kerethez képest. Két új igazolás van, a szakmai stáb maradt, így sikeres őszi alapjátékot lehet folytatni, természetesen még inkább hatékonyabbá téve.

– Valóban ezt igyekeztünk csiszolni az edzőmérkőzéseken is, illetve a hiányosságokat pótolni. Próbálkoztunk új dolgokkal is, hiszen bármelyik csapatnál felütheti még a fejét a Covid, így mindenkire számítanunk kell. Ebből a szempontból az volt a legfontosabb, hogy igyekezzünk mindenkit azonos fizikai állapotba hozni. Úgy vélem, ez sikerült is, hiszen a felmérések adatai ezt bizonyítják. Javítottuk a játékunkat, és a héten már készültünk a debreceniek ellen is. Badarság azt mondani, hogy csak a saját játékunk számít, az ellenfélé nem, hiszen nem mindegy, hogy mondjuk három vagy négy védővel, egy vagy két támadóval játszik az ellenfél.

– Elemeztük a Loki meccseit, megnéztük a barcikaiak elleni találkozójuk videóját és mint mindig, most is igyekeztünk becsületesen felkészülni az aktuális ellenfélből.

– Természetesen győzelmet szeretnénk szombaton, ám látva a Puskás–Fradi meccset, várhatóan még nem lesznek csúcsformában a csapatok.





Azt játszani, amit tudnak



– Azt a játékot akarjuk játszani, amit tudunk, és folytatni a jó sorozatot, amit ősszel elkezdtünk. A teszteredmények mindig változtathatnak az elképzeléseken, ám biztos, hogy az az aktuális tizenegy lesz a legerősebb, amelyik kifut a pályára – így Erős Gábor.

Pénteken a szokásos meccs előtti ritmusú edzést tartott a várdai szakmai stáb, szombaton pedig jöhet az idei, remélhetőleg sikeres bajnoki premier. ML





Labdarúgás: NB I.





A 4. fordulóból elhalasztott meccs

Puskás Akadémia–Ferencváros 1–0 (1–0)

Pancho Aréna, 2161 néző, v.: Bognár. Gól: Nunes (45+4.). Kiállítva: Besic (FTC, 24.)

18. forduló, szombat

Paks–ZTE14.30

DVSC–Kisvárda Master Good 17

Honvéd–Gyirmót 19.30

Vasárnap

Puskás Akadémia–Mol Fehérvár 13

Mezőkövesd–MTK 15.15

Újpest–Ferecváros 20

Az állás

1. Ferencváros 17 11 2 4 32-13 35 2. Kisvárda 17 10 4 3 31-17 34 3. Puskás A. 17 10 4 3 26-18 34 4. MOL Fehérvár 17 8 5 4 23-18 29 5. ZTE FC 17 6 5 6 25-33 23 6. Mezőkövesd 17 6 4 7 19-27 22 7. Paksi FC 17 6 3 8 42-36 21 8. Honvéd 17 6 2 9 30-32 20 9. Debrecen 17 4 6 7 30-29 18 10. Újpest FC 17 4 5 8 24-30 17 11. MTK 17 4 3 10 13-31 15 12. Gyirmót 17 3 5 9 17-28 14

Borítókép: Szeptemberben így örültek a várdaiak Lazar Zlicsics (13) győztes góljának | Fotó: nso/Kovács Péter