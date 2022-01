Az év első idegenbeli mérkőzésén szerdán a Vác vendége volt a Kisvárda Master Good SE. Lassú lefolyású, megfontolt támadásokat vezetett mindkét gárda, vendégoldalon azonban néhány hiba közbe csúszott, így a hazai szerezték meg a vezetést, amelyet Dombi Luca egalizált. A kisvárdai beálló következő találatával a vendégek átvették a vezetést. Stabilan állt a lábán a szabolcsi védelem és Mátéfi Dalma is jól tette a dolgát. Egyedül Kuczora Csengével nem bírtak

Siska Pálmáék, akinek vezetésével a félidő felére három gólos előnyt építettek ki a hazaiak. Bakó Botond nem is habozott sokáig, élt az első időkérési lehetőségével. A rövid pauzát követően Tamara Radojevicset Bouti Fruzsina váltotta, a különbség azonban tovább hízott, így újabb öt perc elteltével a várdaiak mestere ismét magához rendelte övéit.

Nem jött össze az egyenlítés

Az időkérés jót tett a csapatnak, mert annak ellenére, hogy Pásztor Bettina rendre kifogott volt csapattársain, Bouti Fruzsina vezérletével fokozatosan dolgozták le hátrányukat. Dombi Luca újabb találatával már csak egy volt közte, amelyre Ballai Borbála gyorsan válaszolt. A játékrész utolsó akcióját a Kisvárda vezette, amelyet a hazaiak megakasztottak, a szabálytalanságért megítélt időntúli szabaddobás a sorfalon halt el.

Fordulás után Alekszandra Sztamenics talált be, ismét egy volt közte. Mátéfi Dalma két remek védését követően a Kisvárdának háromszor is labdája volt az egyenlítésre, de nem tudtak élni vele. Közben több kétes játékvezetői ítélet is a vendégeket súlytotta, amelyet Bakó Botond nem hagyott szó nélkül, a sípmesterek két perccel büntették a szakvezetőt.

Az emberhátrányban Karnik Szabina betalált, továbbra is mérkőzésben volt a Kisvárda. A hazaiak rendre megtalálták Helembai Fannit, akinek hathatós közreműködésével lassan nyílt az olló. Nem hagyta azonban magát a Kisvárda, szívósan küzdve kapaszkodott, Bouti Fruzsina kapufás góljával ismét egy volt a differencia.

Túlzó különbség

Az utolsó tíz percre három gólos hazai vezetéssel fordultak a felek, nagyobb sebességre kapcsoltak a hazaiak és tovább növelték előnyüket. A vendégek mindent megpróbáltak, hét mezőnyjátékossal támadtak, de az utolsó pillanatokban mindig közbe csúszott egy hiba, így nem vezetett eredményre. A meccset végül a hazaiak nyerték meg, a találkozó összképe alapján túlzó különbséggel.

Vác-Kisvárda Master Good SE 29-23 (13-11)

Vác, 195 néző, v.: Bócz, Wiedemann.

Vác: Pásztor, Diószegi 1, Hámori 3, Kuczra 6/1, Helembai 7, Kácsor 4, Schatzl Natalie 2. Csere: Világos 1, Ballai 1, Grosch 4, Aron, Szondi. Edző: Ottó Katalin.

Kisvárda: Mátéfi – Udvardi 3, Radojevics 1, Karnik 5/1, Siska, Mészáros-Mihálffy, Dombi L. 4. Csere: Sztamenics 1, Bouti 5, Juhász 3, Dombi K. 1. Edző: Bakó Botond.

Az eredmény alakulása: 4. perc: 1-1, 9. p.: 4-4, 15. p.: 7-4, 20. p.: 10-5, 25. p.: 11-8, 29. p.: 12-11, 37. p.: 16-13, 44. p.: 19-18, 51. p.: 24-21, 58. p.: 28-23.

Kiállítások: 2, illetve 6 perc. Hétméteresek: 2/1, illetve 2/1.

Mesterszemmel



Ottó Katalin: - Nagyon felkészült belőlünk a Kisvárda, nagy harcra késztetett minket, minden gólért nagyon meg kellett dolgoznunk. Apró pici lépésekkel haladtunk előre, akik pályára léptek mindenki hozzá tudta tenni a magáét. Az utolsó percekben tudtunk csak felszabadultan játszani. Alapembereink bizonyították, hogy amikor nagy szükség van rá, hátukra tudják venni a csapatot.

Bakó Botond: - Kettős érzéseim vannak, mert nagyon sok lehetőségünk volt és nem tudtunk élni vele. Ez a mérkőzés alakulhatott volna másképpen, szorosabb lehetett volna a végjáték. Sokáig tartottuk magunkat, küzdöttünk, többször jöttünk vissza négy-ötgólos hátrányból egyre, de akkor mindig megremegtünk. Rengeteg technikai hibánk volt és pásztor Bettinával szemben is sokat hibáztunk, játékunk minősége, elsősorban támadásban, elmaradt az elvárttól. Nem vagyok elégedett a látottakkal.