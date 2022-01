A előjelek szoros mérkőzést ígértek szombaton, hiszen a házigazda MTK és a vendég Kisvárda ugyanannyi pontot gyűjtött eddig a bajnokságba. Ha még azt is hozzávesszük, hogy az előző idényben a felek között két mérkőzésen összesen három gól volt a differencia, előre borítékolhatók voltak az izgalmak. A találkozót a vendégek kezdték és Siska Pálma kapufáját követően az MTK szerezte meg a vezetést, amelyet alig húsz másodperc alatt meg is duplázott. Az első vendégtalálatra négy percet kellett várni, akkor Udvardi Laura volt eredményes. A szabolcsiak Alekszandra Sztamenics találatával a kilencedik percben érték utol a fővárosi kék-fehéreket, sőt Bouti Fruzsina jóvoltából először vezettek a mérkőzésen. Nem sokáig örülhettek azonban, mert az emberelőnyben játszó hazaiak üres kapus góllal egalizáltak. Rendre az MTK vezetett, de a vendégek Bouti Fruzsina és Udvardi Laurának köszönhetően mindig egyenlítettek. A játékrész hajrájában aztán fordult a kocka, kisvárdai labdaszerzést követően a kapura törő Tamara Radojevicset Dakos Noémi hátulról lerántotta, mutatványa piros lapot ért. A megítélt büntetőt ezúttal is biztos kézzel értékesítette Udvardi Laura, ezzel fordítottak a vendégek. A félidő hajrája azonban jobban sikerült Vida Gergő lányainak, Pál Tamara bombájával egygólos MTK előnnyel ért véget az első harminc perc.

Fordulás után hasonló forgatókönyv szerint folytatódott a találkozó, az MTK megszerezte a vezetést, majd a Kisvárda egyenlített. Ez így ment tíz percig, Tamara Radojevics háromszor is egalizált. Közben az első félidő hajrájában beálló Leskóczi Boglárka elkapta a fonalat, bravúrt, bravúrra halmozott, védett átlövést, ziccert és Pál Tamara hetesét is hárította, a hazaiak közel tíz percig eredménytelen maradtak, ezzel azonban nem tudtak élni a szabolcsiak, mert támadásaikba hibák csúsztak. Két perc volt már csak hátra és még mindig nyílt volt a mérkőzés, Vida Gergő időkérését követően Leskóczi Bujdosó-Gerhát bombáját hatástalanította. Ekkor Bakó Botond rendelte magához övéit, a rövid pauzát követően Tamara Radojevics egalizált. Az MTK támadhatott a győzelemért, passzívig adogattak eredménytelenül. Az ellentámadásra azonban már nem volt idő. Így maradt a döntetlen, amelyért a Mérai Maját és Dombi Lucát nélkülöző vendégeknek nincs miért szégyenkezniük.

A Kisvárda szerdán a Mosonmagyaróvárt fogadja a Magyar Kupa 4. fordulójában.

MTK-Kisvárda Master Good SE 22-22 (16-15)

Sterbinszky Amália Kézilabdacsarnok, 200 néző. V: Altmár, Horváth M.

MTK: Suba - Bánfai K., Kekezovics 3, Szabó L. 2, Bujdosó-Gerháth 2, Marincsák 1, Pelczéder 3. Csere: Győri (kapus), Koronczai 1, Pál 9/5, Juhász E. 1, Mazák-Németh, Dakos, Sallai. Edző: Vida Gergő

Kisvárda: Mátéfi - Udvardi 8/5, Karnik 1, Dombi K., Bouti 3, Siska 1, Sztamenics 4. Csere: Sulega, Leskóczi (kapusok), Mészáros-Mihálffy, Juhász G.1, T. Radojevics 4. Edző: Bakó Botond

Az eredmény alakulása: 7. perc: 4-2, 10. p.: 4-5, 17. p.: 8-8, 25. p.: 12-13, 38. p.: 19-17, 43. p.: 20-20, 55. p.: 21-20. Kiállítások: 8, illetve 10 perc. Hétméteresek: 6/5, illetve 7/5

Mesterszemmel

Vida Gergő: – Örülni kell a pontnak, aki tudja, hogy min mentünk keresztül az utolsó három hétben, az tudja azt is, miért. Amit mindkét csapat hozzátett a védekezéshez, példaértékű, viszont ez a támadójáték rovására ment.

Bakó Botond: – Nyolc nap alatt a harmadik mérkőzést játszottuk, ma öt nagyon fontos játékosunk hiányzott, viszont aki itt volt, segítette a csapatot, ebben a helyzetben elégedett vagyok a csapatommal és az eredménnyel is.