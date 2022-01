A nyíregyházi szurkolók kellemes emlékeket fűzhetnek a Sopron KC-hoz, hiszen a Blue Sharks épp a kisalföldiek otthonában szerezte meg a szezonbeli első győzelmét. Igen ám, de azt a mérkőzést októberben játszották, azóta pedig nagyon sok változás volt a Cápák soron következő ellenfelénél.

Edzőt és légióst cseréltek

Braniszlav Dzunics vezetőedző távozásakor 2–7-es mérleggel a 12. helyen állt az SKC. November 17-én még Bors Miklós segédedző irányításával győzött a csapat Oroszlányban, majd érkezett Kosztasz Flevarakisz, akivel további nyolc meccset nyertek meg a soproniak. A kilencmeccses sikerszériában megverték többek között a Falcót, a Szolnokot, a Körmendet és legutóbb a DEAC-ot. A múlt heti találkozón már 39 ponttal is vezetett a Sopron, végül huszonöttel nyerte a Debrecen elleni meccset. A jó sorozatnak köszönhetően 11–7-es mérleggel jelenleg harmadik a dunántúli gárda.

– Légióst és edzőt is cseréltek, azóta nagyon komoly győzelmi sorozatot építettek, amit szeretnénk megszakítani. Persze nem is feltétlenül az a cél, hogy elrontsuk az ő sorozatukat, hanem hogy mi újabb győzelmet szerezzünk – fogalmazott Pethő Ákos, a nyíregyháziak vezetőedzője. – Az Alba Fehérvár ellen talán a szezon legjobb játékával nyertünk. A támadásunk és a védekezésünk is extra volt, legalább az egyiket meg kell tartani ebből és figyelni, hogy a másik se essen vissza túlságosan.

Nyíregyháziak a Sopronban

Az elmúlt kilenc találkozón kiváló formában kosárlabdáztak a Sopron légiósai, de a magyar mag is rendre hozzátesz a sikerhez. Érdekesség, hogy a csapatnak fontos tagja két nyíregyházi nevelésű játékos, Sitku Márton és Fazekas Csaba.

– Sopronban négy amerikai játékos és Boriszov viszi a prímet – mutatta be a tréner az ellenfelet. – A nehéz dobásokat utóbbi vállalja magára, illetve ki kell emelni McGillt, aki a fazonszabász a csapatban. A magyarok nagyon jól kiegészítik őket. A bajnokság egyik legjobban lepattanózó csapata, ebben fel kell venni velük a versenyt. A srácok jó munkát végeztek, felkészülten várjuk az ellenfelünket. Kérem a szurkolókat, hogy minél többen jöjjenek ki, hiszen nagyon jó csapat érkezik és úgy érzem, mi is rászolgáltunk a bizalomra.

Az összecsapást szombaton 19 órakor rendezik a Continental Arénában.