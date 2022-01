Múlt pénteken a tabella 8. helyén álló debreceni BKG-Prima Akadémia együttesét fogadta a ­Sunshine-NyíKSE.

Kötelező győzelmet várt mindenki, és ehhez méltón is kezdett a hazai csapat. A legerősebb kezdő ötössel, az első 5 perc után már 21–4 volt a nyíregyháziaknak, és a negyed végén is magabiztos, 30–9-es eredményt mutatott az eredményjelző. Kovács Tibor le is ültette Savicot, Asztalost és Földesit. Jött a cserepad, és pihenőre vonult a kezdő ötös, de nélkülük is tartani tudta előnyét a NyíKSE, és igaz, hogy csak két ponttal, de a negyedet nyerve 23 pontra növelte előnyét a csapat.

Pénteken folytatják

A harmadik negyedet szintén Asztalos és Savic nélkül játszotta a csapat, és Gáspár is pihent, de a fiatalok így is növelték a csapat előnyét. Az utolsó negyedben Asztalos is visszatért kicsit, és magabiztos játékkal a nyíregyházi fiúk végképp eldöntötték a mérkőzést, bár igaz, hogy az utolsó pillanatos triplával a debrecenieké volt az „utolsó szó”, és így alakult ki a 86–50-es végeredmény.

Az ezt megelőző mérkőzéshez képest magabiztosabban és igazi csapatként játszott a Sunshine-NyíKSE. A kezdők jó teljesítménye mellett a cserepadról érkező Balogh Bendegúz jó védekezéssel, látványos labdaszerzésekkel és fontos pontokkal tartotta lendületben a csapatot, míg Bíró sokszor egyedül is látványosan oldotta meg a támadások befejezését. Mellettük hasznosan játszott Zajácz és Skorcov is.

A Sunshine NyíKSE pénteken az 5. helyen álló Cívis KK U23 gárdáját fogadja a Bánki-­iskola csarnokában.

Kosárlabda: NB II.

Sunshine-NyíKSE–BKG-PRIMA Akadémia 86–50 (30–9, 17–15, 15–13, 24–13)

NyíKSE: Savic 3/3, Tóth 12/6, Gáspár 10, Földesi 11/6, Asztalos 16. Cserék: Bíró 10/3, Balogh B. 7/3, Zajácz 6, Csirpák 6, Skorcov 5, Bolden. Vezetőedző: Kovács Tibor.