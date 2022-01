A nyíregyháziak a debreceni fiatalokból álló Civis KK együttesét fogadták. A hazaiaknál betegség miatt hiányzott három ember és Asztalos sem edzett a héten, így nem is volt a kezdő ötösben. Ennek ellenére nagy lendülettel kezdett a csapat és azonnal egy kilenc nullás rohammal megmutatta, hogy nem lehet semmi másról szó csak hazai győzelemről. A padról felálló cserék is kitűnően kapcsolódtak be, szinte mindenki hasznos volt, sajnos Tóth kényszerpihenőre kellett hogy vonuljon, mert a térde megroppant. Mivel Asztalos kihagyta a heti edzéseket gyengélkedés miatt, így Kovács Tibor vezetőedző őt is pihentette a mérkőzés nagyobb részében. A cserék játéka mellett a második negyedben “csak” öt ponttal sikerült növelni előnyüket a nyíregyházi fiúknak. A szünet után igazán látványos megmozdulásokkal és kosarakkal növelte tovább előnyét a NYÍKSE. Gáspár és Földesi rendkívül jó formában, végig koncentráltan játszott, talán a szezonban az eddigi legjobbjukat hozták. Brane Savic újra jól vezényelt és a csapaton látszott, hogy tényleg egyre jobb formában és összeszokottabban játszanak. Könnyedén, erőlködés nélkül tartották biztos előnyüket, így alakult ki a végeredmény. A Sunshine NYÍKSE hétfőn a Tiszakécske otthonában, majd csütörtökön újra idegenben az egyik legnagyobb rivális, a DEAC II. vendégeként lép pályára.

Sunnshine NYÍKSE-Civis KK U23 88-59 (20-6, 26-21, 22-14, 20-18)

NYÍKSE: Savic 11, Tóth 2, Zajácz 7/3, Gáspár 19, Földesi 27/9. Csere: Tisza 4, Vida 6/6, Csirpák 8, Asztalos 4, Bíró. Vezetőedző: Kovács Tibor