Újabb friss igazolás mutatkozott be a Fatum-Nyíregyháza extraligás női röplabda csapatánál. A Kaposvár elleni hazai győzelemnél a feladó Marija Cicic debütált. Szombaton Újpesten szintén először lépett pályára a bajnoki címvédőnél Ivana Radonjic.

Az első szettet jól kezdték a mienk, majd jött egy kis hullámvölgy, amit sikerült átvészelni. A szett hajrájában már megnyugtató volt a nyíregyháziak előnye, a szettet az exfatumos Szabó Lili rossz nyitása zárta le.

A második etap igen hasonlóan alakult érdekes módon ezt a játékrészt is egy hazai hiba, Lenka Oveckova rossz nyitása döntötte el.

A harmadik játszmát jól indították és jól is fejezték be a lilák. A játékrész derekán még volt esély a fordításra, ám az újpestiek jól éltek a vendéghibák nyújtotta lehetőségekkel és szépítettek. A folytatásban is meglepték a nyírségieket hiszen megléptek 4:0-ra. Aztán felpörögtek a fatumosok, Pintér Andrea két szép szervasorozatot produkált, így sikerült a fordítás utána pedig már nem volt megállás, Ralitsa Vasileva bombája pedig végleg lezárta a találkozót.

Női Extraliga

Újpesti TE – Fatum-Nyíregyháza 1:3 (–17, -17, 20, -17)

Újpest, 150 néző, v.: Szabó, Kiss. UTE: Del Rio 2, Koleva 17, Ovecková 1, Gyimes 6, Szabó L. 1, Manninger 1. Cserék: Karabaseva (liberó), Krasteva 8, Ambrosio 7, Durst, Petőváry 9. Vezetőedző: Horváth András.

Fatum-Nyíregyháza: Vasileva 14, Radonjic 10, Bodovics 1, Cicic 5, Pintér 12, Radosová 27. Cserék: Tóth F. (liberó), Tóth D., Lászlop, Glavinic 2. Vezetőedző: Németh Szabolcs.

A mérkőzés alakulása

1. játszma (21 perc): 0:2, 2:3, 3:7, 4:10, 7:12, 12:15, 14:17, 15:22, 17:23.

2. játszma (24): 0:1, 1:3, 4:5, 6:8, 7:9, 12:14, 14:15, 15:22, 17:24.

3. játszma (26): 3:0, 5:2, 7:3, 8:4, 9:6, 10:1014:11, 16:1218:14, 20:16, 23:17, 23:20

4. játszma (23): 4:0, 7:2, 8:4, 8:9, 10:10, 11:13, 13:14, 14:16, 15:18, 16:22, 17:24.

Mesterszemmel

Horváth András: - Készülünk tovább, hogy a playoff-ra megnehezítsük azon csapatok dolgát, akik jelenleg a bajnokságban jobb pozícióban állnak, mint mi. A mérkőzésről annyit, hogy a Nyíregyháza próbál kijönni egy mély hullámvölgyből, míg mi próbálunk az Extraligában lehetőség szerint sok játékpercet adni magyar fiataljainknak. Ha a szezon eddigi összecsapásait nézem, büszke vagyok a játékosainkra, mert sokat léptünk előre. Ez pedig a csapat szempontjából döntő fontosságú.

Németh Szabolcs: - Gratulálok a csapatnak, hiszen színvonalas mérkőzésen tudtunk ma győzni. Úgy gondolom, hogy az UTE otthonában mindig és minden csapatnak nehéz győzni. Ez ma nekünk sikerült. A harmadik elvesztett szettet sajnálom, hiszen ott későn tudtunk reagálni az ellenfél játékrendszer-változtatására. A negyedik szettben aztán helyére került minden, a mi akaratuk érvényesült és hoztuk a mérkőzést.