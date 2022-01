Ez ettől jóval simábbnak tűnt. Amikor kiderült, hogy a női röplabda Magyar Kupa elődöntőjében a Fatum-Nyíregyháza a Szent Benedek Röplabda Akadémia ellen mérkőzik, joggal vélhették úgy a nyíregyházi szurkolók, hogy ismét döntőzni fog a címvédő. Aztán a hétfői első meccsen a házigazda fürediek szettet sem adtak a bajnoknak.



Ez azt jelentette, hogy amennyiben pénteken a fürediek nem nyernek két játszmát, akkor aranyszett fog dönteni. Igen ám, de azóta kiderült, hogy nem véletlenül jelentkeztek a meccs után covidos tünetek játékosoknál és a szakma stáb tagjainál. Az elvégzett pcr-teszt kimutatta, hogy a tizenkét nem sérült játékos közül hárman, a szakmai stáb tagjai közül ketten kapták el a betegséget. A játékosok nevét nem hozta nyilvánosságra a klub nyilatkozata, azt viszont igen, hogy a vezetőedző Németh Szabolcs és a statisztikus Csizmarik Zoltán is megbetegedett.

A közleményben az áll, hogy a kupaelődöntő két időpontja január 7. és 13. volt. A balatonfürediek december végén azzal keresték meg a nyíregyháziakat, hogy covid fertőzések miatt halasszák az a találkozókat január 10-re és 14-re. Ezt követően a Szent Benedek újabb halasztást szeretett volna január 14-re és február 24-re, ebbe viszont már nem ment bele a Fatum a zsúfolt versenynaptár miatt.



Jó tett helyébe jót várj alapon most a nyíregyháziak kérték a visszavágó elhalasztását, amitől elzárkózott az ellenfél.



A lényeg: pénteken 18 órakor kezdődik a visszavágó, amelyen a hazaiaknak 3:0-ra, vagy 3:1-re kell nyerniük ahhoz, hogy jöhessen a mindent eldöntő aranyszett. Az is biztos, hogy Németh Szabolcs vezetőedző nem lesz ott a mérkőzésen, így minden bizonnyal az a Szasa Nedeljkovics fogja dirigálni a csapatot, aki szakmai vezetőként érkezett Nyíregyházára. A három megbetegedett játékos hiánya nem a mieink malmára hajtja a vizet, ám ezzel együtt még van esély a nagy bravúrra. Ehhez azonban minden pályára lépőnek a maximumot, vagy még annál is többet kell nyújtania. És akkor sikerülhet. Ebben a közönség is segíthet.