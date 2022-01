Közel két hónap telt el azóta, hogy a Kisvárda élvonalbeli csapata hazai pályán lépett pályára a bajnokságban. Bouti Fruzsináék szombaton az Érd ellen játszottak ismét saját közönségük előtt. A szabolcsiak villám rajtot vettek, Karnik Szabina kezdte meg a gólok gyártását, Dombi Luca a 4. percben már a negyedik hazai találatot jegyezte, ez idő alatt a vendégek részéről csak Szabó Kitti tudott túljárni Mátéfi Dalma eszén. Alig telt el tíz perc a mérkőzésből, amikor a vendégek mestere magához rendelte csapatát és próbálta felrázni kissé tompa csapatát. A rövid pauzát követően sikerült kissé zárkózniuk. A várdaiak védekezése feszes volt, remekül tördelték az érdi támadásokat, elöl pedig ötletes akciók végén különösen az átlövők voltak eredményesek, Siska Pálma, Karnik Szabina és Juhász Gréta állította megoldhatatlan feladat elé Hadfi Grétát, majd az őt váltó Kántor Kamillát. De Dombi Luca is rendre hozzátette a magáét. A félidő végére egyre hízott a hazaiak előnye, a játékrész utolsó pillanataiba Bouti Fruzsina alakított ki az addig legnagyobb különbséget.



Fordulás után az Érd is magasabb sebességi fokozatra kapcsolt, mindent megpróbált, hogy közelebb lopózzon a hazaiakhoz. Némileg sikerült is csökkenteniük a különbséget, volt esélyük a közte négyre is, de Mátéfi Dalma a félidő derekán védte Kopecz Barbara hetesét. Ezt követően Bakó Botond kikérte második idejét, amely után Juhász Gréta tette ismét megnyugtatóvá a hazaiak előnyét, majd Bouti Fruzsina állította vissza a félidei különbséget. Arról, hogy nem legyen izgalmas a végjáték Tamara Radojevics tett, aztán Szabó Kitti lépett többet a kelleténél, eldőlni látszott a két pont sorsa. Mátéfi Dalma még védett egy hetest, a végeredményt pedig Udvardi Laura állította be. Ezzel a Kisvárda a mérkőzésen végig vezetve, magabiztosan tartotta otthon a nagyon fontos bajnoki pontokat.