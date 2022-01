Kötelező győzelmet várt mindenki és ehhez méltón kezdett is a hazai csapat. A legerősebb kezdő ötössel, az első 5 perc után az első negyedben már 21-4 volt a nyíregyháziaknak és a negyed végén is magabiztos 30-9-es eredményt mutatott az eredményjelző. Kovács Tibor le is ültette Savicot, Asztalost és Földesit is. Jött a cserepad és pihenőre vonult a kezdő öt, de nélkülük is tartani tudta előnyét a NYÍKSE és igaz, hogy csak két ponttal, de a negyedet nyerve 23 pontra növelte előnyét a csapat. A harmadik negyedet szintén Asztalos és Savic nélkül játszotta a csapat és Gáspár is pihent, de tartva az előnyt a fiatalok is újabb 2 ponttal növelték előnyüket. Az utolsó Asztalos is visszatért kicsit és magabiztos játékkal a nyíregyházi fiúk végképp eldöntötték a mérkőzést, bár igaz, hogy az utolsó pillanatos triplával a debrecenieké volt az “utolsó szó” és így alakult ki a 86-50-es végeredmény.

Az elmúlt heti mérkőzéshez képest magabiztosabban és igazi csapatként játszott a Sunshine-NYÍKSE. A kezdők jó teljesítménye mellett a cserepadról érkező Balogh B. jó védekezéssel, látványos labdaszerzésekkel és fontos pontokkal tartotta lendületben a csapatot, míg Bíró sokszor egyedül is látványosan oldotta meg a támadások befejezését. De, hasznosan játszott Zajácz és Skorcov is.

Nem is baj, hogy felpörög a csapat és versenyformába kerül, hiszen jövő hét péntektől egy héten belül három mérkőzést is játszik, melyből pénteken egy újabb, fiatal és gyors debreceni csapat, az 5. helyen álló Civis KK U23 érkezik a Bánki iskola csarnokába, majd három nap múlva, hétfőn Tiszakécskére kell utazni a fiúknak, újabb három napot követően Debrecenben lesz rangadó a DEAC II. csapata ellen.

Sunshine-NYÍKSE - BKG-PRIMA Akadémia Debrecen 86-50 (30-9, 17-15, 15-13, 24-13)

NYÍKSE: Savic 3/3, Tóth 12/6, Gáspár 10, Földesi 11/6, Asztalos 16. Cserék: Bíró 10/3, Balogh B. 7/3, Zajácz 6, Csirpák 6, Skorcov 5, Bolden. Vezetőedző: Kovács Tibor.