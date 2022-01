Nem akármilyen élményben lehetett része azoknak a szurkolóknak, akik szombat este kilátogattak a Continental Arénába. Nyugodtan írhatjuk, a Hübner Nyíregyháza BS az eddigi legjobb játékával állt elő, és nagy meglepetésre legyőzte az Alba Fehérvárt. Nem is feltétlenül a győzelem volt váratlan – bár a Cápák három vereség után akartak javítani, míg az Alba nemrég megverte a Falcót –, inkább a huszonhat pontos különbség az, amire országszerte felkaphatták a fejüket.

Stabilan védekeztek

A Blue Sharks a múlt szerdai bajnokija után ismét felforgatott kezdőötössel lépett pályára. A változtatás a vendégeket zavarta meg, akik nagyon nehezen találtak dobóhelyzeteket, és hátul sem tudtak mit kezdeni a fantasztikusan támadó nyíregyháziakkal.

– Úgy döntöttünk, hogy alacsonyabb szerkezettel kezdünk, ezzel próbáljuk a védekezést stabilabbá tenni, hogy mozgékonyabbak legyünk, több helyre odaérjünk – értékelte a 105–79-re megnyert találkozót Pethő Ákos vezetőedző. – Benne volt, hogy a védőpattanókat nem tudjuk megszerezni így, de ezzel sem volt gond. Az Alba nem találta a felállásunk ellen, hol kellene előnyt csinálnia. Később Manny is jól szállt be, bár látszott, hogy nem volt edzésben, tudott lendíteni a csapat szekerén.

A betegségből gyógyulgató center kilenc pontot és hat lepattanót szerzett, a másik négy légiós viszont átlagon felül teljesített. Nigel Johnson és C. J. Bryce ezúttal is megállíthatatlan volt, előbbi 26 pontot, 7 lepattanót és 10 gólpasszt jegyzett, utóbbi nagyon jó hatékonysággal jutott el 27 pontig, és 7 pattanót is szedett.

Jobban érvényesülnek

A Pécs ellen remeklő Rytis Pipiras, valamint Seth LeDay ezúttal is nagyon jól játszott. A litván 18 pontig és 8 lepattanóig, az amerikai 24 pontig és 7 lepattanóig jutott. Utóbbi két játékos teljesítménye rengeteget javult az elmúlt héten.

– Eddig is bennük volt ez a teljesítmény. Kicsit jobban járatjuk már a labdát, mindenkinek több helyzete van, emiatt jobban érvényesülhetnek a képességeik, mert mindketten mozgékonyak, több poszton tudnak szerepelni. A játékuk biztosan fejtörést okoz az ellenfélnek – tette hozzá a tréner.

Sűrű két hét után picit lassul a tempó, újra hetente jönnek a mérkőzések. A következő ezen a szombaton, a Szolnoki Olajbányász vendégeként.

Tabella

1. Falco 16 13 3 1453–1250 0.906

2. Szolnok 17 13 4 1367–1289 0.882

3. Körmend 17 10 7 1437–1355 0.794

4. Sopron 17 10 7 1382–1380 0.794

5. DEAC 17 10 7 1423–1327 0.794

6. Kaposvár 17 9 8 1333–1346 0.765

7. Kecskemét 17 9 8 1334–1410 0.765

8. Fehérvár 17 8 9 1466–1528 0.735

9. Szeged 17 7 10 1406–1423 0.706

10. Nyíregyháza 17 7 10 1455–1505 0.706

11. Pécs 16 6 10 1320–1415 0.688

12. Oroszlány 17 6 11 1304–1327 0.676

13. Paks 17 6 11 1393–1439 0.676

14. ZTE 16 4 12 1218–1303 0.625