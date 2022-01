Nemigen csodálkoznánk, ha egyszer csak tiszteletbeli albufeirai lakos lenne Helebrandt Máté. A Nyíregyházi Sportcentrum háromszoros olimpikon gyaloglója sok-sok hetet töltött már el a portugáliai városkában. Az esztendők elején rendre itt gyűjti – sikerrel – az erőt a szezonokra. Most is ott van, ugyanabban a szállodában lakik, ahol korábban mindig.

Köszönet a sportcentrumnak

– Az itteni remek klíma, a feltételek mind adottak az eredményes felkészüléshez – kezdte külhoni beszámolóját érdeklődésünkre Máté.

– Most nappal 14–17 fokos a hőmérséklet, ami az edzésekhez ideális, ami viszont kissé zavaró, hogy időnként fúj a szél. Amikor a nap lemegy, már hűvös van.

– A szállodát már alaposan ismerjük, és mindenben megfelel. A szobákban lehet pihenni, a koszt kiváló, van konditerem és a szálló mellett egy négyszáz méteres rekortánpálya. Itt csak a felkészülésre kell összpontosítani. Köszönet jár a Nyíregyházi Sportcentrumnak, hogy ideutazhattunk, remélem, majd eredményekkel tudom meghálálni.

– Hétfőn kezdtem a második hetet, öt válogatottbeli társammal és edzőmmel, Pokrovenszki Józseffel érkeztem január 16-án. A magyar kontingens gyarapodott, mert vasárnap újabb öt versenyző érkezett. A szállodában nem vagyunk sokan, és az itt lévők kilencven százaléka sportoló, rajtunk kívül svéd és fehérorosz atléták vannak.

– Ami a napi programot illeti, nagy változás nincs az otthonihoz képest, ugyanúgy épül fel – folytatta Máté. – Hétfőtől péntekig napi két edzés van, szombaton egy hosszú, vasárnap pedig szintén egy, és hetente kétszer jön még ezek mellé konditermi edzés. Távban is annyit megyünk, mint otthon, azaz 140–160 kilométert.

A körülmények miatt itt hatékonyabb munkát tudunk végezni.

– A szálló mellett van egy nem forgalmas autóút, az egyik szélén narancsligettel. Ott szoktam edzeni, illetve délutánonként az atlétikai stadionban a rekortánon.

Miként az tudott, a tokiói olimpián rendeztek utoljára 50 kilométeres versenyt. Ettől az évtől már a 35 kilométer a leghosszabb gyaloglótáv. Ám ennek nincs jelentősége a portugáliai edzőtáborozáson.

Az alapozásnál nem számít

– Mivel most az alapozás időszakában vagyunk, az állóképességet fejlesztjük, nincs különbség a korábbi edzőtáborozások programjához képest – válaszolt a felvetésre a válogatott sportoló.

Ami még a portugáliai tábor mellett szól az időjárás és a feltétek mellett az az, hogy nem egyedül edzhetek, hanem a válogatottbeli társaimmal.

– Egyébként az év kilencven százalékában egyedül tréningezek, így jó, ha csatlakoznak mások is hozzám, még ha nem is ugyanaz az edzéspenzumunk.

Miként az az alapozó tréningtáboroknál megszokott, az edzések mellett elsősorban a pihenés jelenti a szabadidős programot. Persze mivel többen vannak Mátéék, esténként jut idő egy kis beszélgetésre is. Vasárnap egy kis kirándulást is csaptak a mieink, Albufeira óvárosával ismerkedtek. Miként azt Máté elmondta, a tavalyihoz képest sokkal kevesebb a korlátozás. Egy éve például az étterem nem is működött a hotelben, a szobájukban fogyasztották el az ételeket az ott lakók.

Itthoni az első verseny

Visszatérve a kosztra, Máté szerint parádés a svédasztalos kínálat. Minden van, ami szemnek és szájnak ingere – ilyen a bőség zavara. Vasárnap például a következőket vacsorázta háromszoros olimpikonunk: barbecue-s oldalas steakburgonyával, nagyon sok zöldséggel, céklával, brokkolival, s utána még evett egy finom halfilét is.

A szállodai rekortánpálya is remek edzési lehetőséget biztosít Forrás: POKROVENSZKI JÓZSEF

A tervek szerint Máté idei első versenye emlékezetesnek ígérkezik, a február végi fedett pályás országos bajnokságnak ugyanis a nyíregyházi Atlétikai Centrum ad majd otthont. Máté még három hétig marad Albufeirában, aztán két hétig itthon folytatja. A második hét végén lesz a bajnokság, a tervek szerint az 5 ezer méteres gyaloglás szombaton, vasárnap pedig már indul is vissza Máté Portugáliába. Remélhetőleg egy újabb arannyal...