Ez meglepetés volt a javából! Sajnos kellemetlen. Hétfőn este szettet sem tudott nyerni Balatonfüreden a Fatum-Nyíregyháza címvédő csapata a női röplabda Magyar Kupa egyik elődöntőjének nyitómeccsén.

A mieink gyenge teljesítményét kihasználta a Szent Benedek Röplabda Akadémia együttese. Az első két szett még szoros küzdelmet hozott, a másodikban játszmalabdája (23:24) is volt a Fatumnak, ám nem sikerült átlépnie a hétfői árnyékát.

Hiányoztak az apró extrák

– Úgy gondolom, hogy egy kupaelődöntőt nem lehet ilyen langyos hozzáállással lejátszani úgy, hogy kontrolláljuk az első szettet – kezdte a mérkőzés értékelését Németh Szabolcs, a Fatum-Nyíregyháza vezetőedzője.

A langyosság miatt nem voltak meg azok az apró extrák, amikre szükség lett volna.

– Az első szettben volt egy halomnyi védekezésünk, amikből visszaadtuk az ellenfélnek a labdát. Sokkal offenzívebb játékot kellett volna produkálnunk. Adódtak lehetőségeink az első két szett végén, ám a fürediek tudatos alapjátékkal kihasználták a hibáinkat. Több jó szituácót is kidolgoztunk, amiket nem tudtunk pontra váltani és ezzel folyamatosan elhitettük a fürediekkel, hogy ezen a meccsen van lehetőségük.

– Nagyon nehéz dolgunk lesz pénteken, mindent egy lapra feltéve kell játszanunk, ha kupadöntőről akarunk beszélni. Az a mérkőzés nulla nullával fog kezdődni és meg kell nyernünk, hogy aranyszett jöhessen.

Pénteken nem hibázhatnak

– Most is megbeszéltünk mindent, péntekre is fel fogunk készülni, ám mi nem mehetünk be a kispadról, ha a játékosok nem viszik magukkal a pályára azt, amit kell – így Németh Szabolcs.