Rekordlétszámú indulóval vette kezdetét szombaton az Érd Kupa Nemzetközi Lakatos Gábor Emlékverseny szabad- és kötöttfogású és női birkózóverseny Gyermek Gála.

Kerekes András aranya

A szlovák, szerb és cseh csapatok mellett szép számmal képviseltették magukat a magyar egyesületek is Győrtől Nyíregyházáig az ország minden pontjáról, a 442 induló között ott voltak a Nyírsport SE versenyzői is. Pocsai István hat tanítványa lépett szőnyegre és nem is akármilyen eredményt produkáltak.

Első rangos versenyén indult Kerekes András, és kategóriájában (diák I. 69 kg) az első helyen végzett, de a többiek is kitettek magukért: Kiss Lantos (gyermek I. 35 kg), Maros István (diák I. 35 kg) és Vágner Patrik (diák I. 69 kg) egyaránt a dobogó harmadik fokára állhatott.

A tavalyi diákolimpia bronzérmese, Maros Hanna is szépen haladt, a bronzmérkőzésén már 10–4-re is vezetett, amikor a második menetben egy apró figyelmetlenség miatt tusvereséget szenvedett, így végül az ötödik helyen végzett.

Ám ezzel nem ért véget a Nyírsport SE hétvégi programja, hiszen másnap egy kis különítmény Hajdúnánáson indult a kistérségi versenyen. Itt három birkózó képviselte megyénket, akik derekasan helytálltak, hiszen Kiss Korvin és Pécsi Kevin bronzérme mellett Kiss Lantos az élen végzett.