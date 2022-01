A Nyírbátor ősszel csupán Kisvárdán veszített egy pontot, így magabiztos, ötpontos vezetéssel vonulhatott a téli pihenőre. Céljaik továbbra is változatlanok, a bajnoki cím mellett eltökélt szándékuk, hogy a következő szezont magasabb osztályban kezdhessék meg. Ennek megfelelően amint lehetett, már az év első hétfőjén munkába álltak, hogy maximálisan felkészülve folytathassák a pontvadászatot, és lépésről lépésre közelebb kerüljenek álmaikhoz.

– Heti négy közös edzés mellett a srácok házi feladatot is kapnak, amelyet egyénileg kell elvégezniük. A tréningek mellett természetesen edzőmérkőzések is szerepelnek a programunkban, ezek közül a múlt héten már kettőt le is játszottunk – mondta el lapunk érdeklődésére Petneházi Zsolt, a Nyírbátor szak­ágvezetője.

– A harmadik találkozónk azonban elmaradt, mert a szlovák élvonalbeli HC Kosice sorozatos megbetegedésekre hivatkozva lemondta a találkozót. Megegyeztünk azonban abban, hogy később pótoljuk a mérkőzést.

Ezen a héten sem fognak unatkozni a nyírbátori kézisek.

Erősítik keretüket

– A heti rendes edzések mellett hétvégén háromnapos bentlakásos összetartással folytatjuk, de két edzőmérkőzés ezúttal is színesíti majd a programunkat – zárta Petneházi Zsolt.

A szakembertől azt is megtudtuk, hogy tavasszal régi játékosukra, Fábián Vincére kettős játékengedéllyel számíthatnak, ezen kívül egy poszton várható még erősítés. Azt is hozzátette, hogy a sérült Kovács Ákos és Kun Szabolcs sem játszhat tavasszal.