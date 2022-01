Két vereséggel a háta mögött utazik Pécsre a Hübner Nyíregyháza BS élvonalbeli kosárlabdacsapata. Csütörtöki ellenfelük remekül kezdte a szezont, az utóbbi négy meccsét azonban rendre elveszítette, így mindkét gárda a javítás szándékával lép majd pályára. Az esélyekről kérdeztük a Cápák vezetőedzőjét, Pethő Ákost. A szakember elmondta, hogy akkor lehet sanszuk a győzelemre, ha ők kontrollálják a találkozó iramát.

Javítani igyekvő csapatok találkoznak egymással szerdán.

Mint ismert, a Hübner Nyíregyháza BS múlt héten kikapott hazai pályán a Debrecentől, majd Kecskeméten hosszabbításos meccsen maradt alul. Ennél nagyobb hullámvölgyben van a Pécs, amely hét forduló után pozitív mérleggel állt, azóta viszont csak a Zalaegerszeget győzte le, az elmúlt négy meccse mindegyikét elveszítette. Ami a baranyaiaknak még aggasztóbb, hogy az elmúlt három találkozójukon sorrendben 22, 23 és még egyszer 23 pontos vereséget szenvedtek, így 5–9-es mérleggel a 12. helyről várják a fordulót.

Ponterős hátvédek párharca

– A Pécs nagyon jól kezdte a szezont, értékes skalpokat gyűjtött, azóta viszont kicsit hullámvölgybe került – vezette fel a pécsi találkozót Pethő Ákos vezetőedző.

– Amikor futott nekik a szekér, megmutatták, hogy erős csapatot alkotnak. Felső poszton nagyon erősek, hiszen a Brkics, Ivosev páros meghatározó, és azt mondom, hogy Gordon is sokat tud segíteni palánk alatt, amire figyelnünk kell. Mellettük a ponterős hátvédjeiket meg kell akadályozni a pontszerzésben.

Az említett hátvédek Michael Bryson és Samajae Haynes-Jones. Előbbi 17,69, utóbbi 17,92 pontot átlagol. Az utóbbi hetekben mindketten hagytak ki meccseket, amennyiben pályára lépnek szerdán, érdekes lesz látni, hogy fel tudják-e venni a versenyt a nyíregyháziak duójával, Nigel Johnsonnal és C. J. Bryce-szal, előbbi ugyanis 24,27-os pont­átlaggal a legeredményesebb játékosa a bajnokságnak, míg Bryce 20,43 ponttal a harmadik a listán.

Október elején mind a négyen jól játszottak, és akkor a PVSK 110–104-re győzött Nyíregyházán. Még nem volt a Cápákkal Manny Suárez, John­son (29 pont), Bryce (26) és Rytis Pipiras (19) pedig hiába teljesített jól, a másik oldalon Tomiszlav Ivosev (23), Bryson, Haynes-Jones (20-20) és Veljko Brkics (18) is remekelt, valamint a magyar játékosaik is sokat tettek hozzá. A pécsieknél változás ahhoz a meccshez képest, hogy az előző idényben még a BKG-t erősítő Armaghani Ármin csatlakozott hozzájuk, valamint Dragan Alekszics helyett a korábbi másodedző, Andrija Csirics irányítja a csapatot.

A Cápák irányítanának

– A szezon elején vereséget szenvedtünk tőlük. Akkor hiba volt, hogy nagyon sok tiszta dobást engedtünk nekik, amit jó százalékkal bedobtak, ha véletlen kihagyták, abból támadólepattanót szedtek, és úgy fejezték be a támadást. Nekünk kell kontrollálni a mérkőzés iramát. Ha ezt meg tudjuk csinálni, akkor esélyünk van a győzelemre, viszont ezeket meg kell csinálni, különben az ellenfél ránk tudja erőltetni az akaratát, és úgy fog menni a mérkőzés, ahogy a hazaiak gondolják. Sűrű a program, két hét alatt négy mérkőzést kell játszani, de ez így van másnak is. Nagy hullámzások kialakulhatnak meccsről meccsre és meccsen belül is. Ezeket a hullámzásokat kell nekünk minimalizálni – tette hozzá a Blue Sharks vezetőedzője.