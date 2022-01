A múlt szombati, MTK elleni döntetlen után szerdán Magyar Kupa-mérkőzés várt a Kisvárda Master Good SE élvonalbeli gárdájára. Két foghíjas együttes találkozott a városi sportcsarnokban, a hazaiak öt alapemberüket nélkülözték, míg a vendég Mosonmagyaróvárt a Covid-fertőzés tizedelte meg. Beragadtak a rajtnál a hazaiak, aztán rendezték soraikat, végül a második félidőben fel­őrölték az egyre fáradó vendégeket, és magabiztos győzelmet aratva jutottak tovább a legjobb nyolc közé (31–24).

Megtalálták az ideális felállást

– Nem kezdtük jól a találkozót, ebből azonban gyorsan felálltunk és rendeztük sorainkat. Stabilizáltuk a játékunkat és megfordítottuk az állást – tekintett vissza a mérkőzésre Bakó Botond, a Kisvárda edzője.

A szabolcsiak a kezdeti bizonytalanság után magukhoz ragadták a kezdeményezést, több alkalommal is növelhették volna előnyüket háromgólosra, ez azonban még nem sikerült az első félidőben.

– Megvoltak a lehetőségeink, azonban Szemereyvel szemben elhibáztunk pár ziccert. Szünetben azt kértem a lányoktól, hogy a helyzeteinket hatékonyabban használjuk ki, valamint tartsuk meg a higgadt játékunkat, ne kezdjünk kapkodni. Továbbá megbeszéltük, hogy melyik területekre kell kivezetni a támadásainkat és hol kell keresnünk a befejezéseket. Arról is szó esett, hogy maradjunk stabilak hátul, mert az megnyugvást ad az előrejátékunknak. Fordulás után az első tíz percben statikusabb volt a játékunk, túl sokszor akadtak meg a támadásaink, nem volt meg az a lendületesség, folyamatosság, amely kellett volna a mérkőzés eldöntéséhez. Aztán megtaláltuk azt a felállást, rendszert, amellyel eredményesen tudtunk kézilabdázni. Hátul is hatékonyak voltunk, ebből lőttük a lerohanásgólokat, ez el is döntötte a mérkőzést. Ami nagyon fontos, hogy az átlövőink magasan a legtöbb gólt lőtték az elmúlt időszakhoz viszonyítva. Úgy vélem, megérdemelten nyertünk és harcoltuk ki a továbbjutást – zárta Bakó Botond.

Hétfőn sorsolnak a kupában

Kialakult tehát a Magyar Kupa nyolcas mezőnye, a sorozatba most bekapcsolódó Ferencváros és Győr mellett a Kisvárda, a Siófok, a Dunaújváros, a Vác, a Debrecen mellett egyedüli másodosztályúként a Békéscsaba várja a jövő keddi sorsolást.

A Kisvárda vasárnap a ­Dunaújvárost fogadja a bajnokság következő fordulójában.