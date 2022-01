A megyei első osztályú csapatok mellett a megye kettes gárdák is hamarosan megkezdik felkészülésüket a folytatásra. Így tesz a Záhony is, amely a Nyírerdő csoport éléről kezdi meg a tavaszi hadjáratot. Az ukrán határ menti település messziről indulva jutott idáig, a 2019/20-as szezonban még a megye hármas pályákat koptatták hétvégente.

A Rétköz csoport küzdelmeit megnyerve jutottak vissza a másodosztályba, ahol Sárkány Gábor vezetésével bronzérmet nyertek. Ennek az idénynek azonban már Gombkötő Sándor játékos-edző vezetésével vágtak neki. A szakember elmondta, hogy célként az első öt hely valamelyikét jelölték meg, és a jelenlegi helyezésük ismeretében sem módosítanak ezen.

Üzemi hőfokra kapcsoltak

– A szezont önmagunkhoz képest kissé döcögősen kezdtük, az első három fordulóban kétszer is döntetlent játszottunk, nem bírtunk a Szabolcsveresmarttal, és a Vaja is ponttal távozott Záhonyból – mondta el lapunk érdeklődésére Gombkötő Sándor.

Aztán üzemi hőfokra kapcsolt a csapat, zsinórban aratta többnyire nagy gólkülönbségű győzelmeit, amelyekbe a zárásig már csak a Pátroha elleni döntetlen csúszott be, így veretlenül vezetik a bajnokságot.

– Ősszel szinte minden meccsen jól játszott a csapat, az igazi fordulat azonban a Tiszakanyár elleni hazai mérkőzésünk volt, amelyen véleményem szerint az ősz leggyengébb produkcióját nyújtottuk. Ellenfelünk 0–0-s állásnál kihagyott egy büntetőt, nekünk viszont sikerült bepasszíroznunk egyet, amellyel nyertünk is. Ha mégis ki kell emelnem egy meccset, akkor az a hazai Ugornya elleni lenne, hiszen a regnáló bajnokot vertük úgy, hogy gólt sem kaptunk – fogalmazott a játékos-edző.

A Záhony január 13-án kezdi meg felkészülését, a játékosok azonban addig sem tétlenkedtek, a szünetben mindenki egyénileg végezte el „házi feladatát”. Első nagypályás felkészülési találkozójukat január 22-én játsszák Nyírbátorban a Nagyecseddel.