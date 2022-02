A férfiak élvonalbeli bajnokságának 22. fordulója előtt ugyanazt mondhatjuk, mint a bajnokság első heteiben, azaz bárki, bárhol megverhet bárkit. Továbbra sem lehet kiismerni az erőviszonyokat, minden körben születnek meglepetés­eredmények.

Mint ismert, a Hübner Nyíregyháza BS egymást követő három mérkőzését elveszítette, majd kedden, a második helyen álló Szolnok otthonában szakította meg a rossz sorozatát. A Cápák szombati ellenfele (kezdés 19 óra) is nagy önbizalommal várhatja az összecsapást, hiszen legutóbb 91–67-re kiütötte a DEAC-ot.

Már nem átjáróház a keretük

A két csapat november eleji találkozóját a Blue Sharks nyerte meg 85–84-re, ugyanakkor, ha van párharc, amelyben nem lehet kiindulni a felek első összecsapásából, akkor az ez. Az elmúlt hónapokban folyamatosak voltak a légióscserék a zalaiaknál – az idényben már nyolc külföldi lépett náluk pályára –, november végén Teo Cizmic vezetőedzőt Emir Mutapcic váltotta, távozott Puskás Artúr szakmai igazgató, és kölcsönbe érkezett hozzájuk a fiatal Takács Martin. Az egerszegiek sokáig a tabella utolsó helyén kullogtak, ám úgy tűnik, kezd beérni a sok változtatás, ugyanis a 2022-ben lejátszott hat meccsükből négyet megnyertek, így a 13. pozícióba léptek.

– Biztosan sokat segített, hogy az elmúlt hetekben már nem átjáróház a keretük – mondta Pethő Ákos, a Blue Sharks vezetőedzője. – Az edzőváltás utáni néhány mérkőzés ugyan nem sikerült jól, azóta a győzelmek hatására is nőtt az önbizalmuk. Nagyon fontos igazolás volt Quenton DeCosey, mert ő x-faktornak tűnik a csapatban. Öt légiósra építenek, de az Albától érkező Takáccsal fiatal poszton is stabilabb lett a rotációjuk. Szolnokon jó mérkőzést játszottunk, elöl és hátul jól teljesítettünk. Erre lesz szükség szombaton is, ám nem lesz könnyű dolgunk, mert feljövőben van a ZTE.

A találkozó kiemelt fontosságú a Cápáknak, hiszen győzelem esetén már hárommeccses előnyben lennének az egyik, adott esetben mindhárom üldözőjükkel szemben, miközben tovább közelítenének a középházat jelentő 10. helyhez.