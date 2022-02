A Hübner Nyíregyháza BS a szezon során többször, és az előző három forduló mindegyikében megszorongatta esélyesebb ellenfelét, ám a győzelem rendre elmaradt – már ami az utóbbi mérkőzéseket illeti. Ezek alapján nem teljesen váratlan, hogy a Cápák a Szolnoki Olajbányásszal is jó meccset játszottak, arra mégis kevesen fogadtak volna, hogy épp az ezüstérmes otthonában szakítják meg nyeretlenségi sorozatukat.

A kedd esti mérkőzésen minden összeállt, ami az utóbbi találkozókon hiányzott: egyszerre volt jó a támadójáték és a védekezés is, ráadásul, ellentétben a korábbiakkal, épp a negyedik negyedben nyújtott jó teljesítménnyel sikerült nyerni.

Igazi csapatmunka volt

A Szolnok így is a mérkőzés nagy részében vezetett, ám a Blue Sharks többször is visszakapaszkodott tízpontos hátrányból. A záróetapban összejött a fordítás, majd hatpontos előnyben is voltak már a vendégek, ám az Olaj 18 másodperccel a vége előtt egalizált. Ekkor Nigel Johnson bedobott egy büntetőt, az ellentámadásból pedig nem tudtak kosarat szerezni a hazaiak, mert a nyíregyháziak jól védekeztek, így nem feltétlen arra az emberre jött ki az utolsó dobás, akire a Szolnok tervezte. Pongó Máté így is tiszta helyzetből kísérletezhetett a sarokból, ám Seth LeDay óriásit rohanva bele tudott érni a labdába, ezzel maradt a 85–86.

A nyíregyházi felnőtt férfi kosárcsapat története során először győzött Szolnokon!

– Egész korrekt védekezéssel kezdtünk, ez a második negyedben szétcsúszott kicsit, csináltunk fegyelmezetlenséget, nem kommunikáltunk megfelelően, így kaptunk negyvenkilenc pontot a nagyszünetre, ami nagyon sok – értékelt Pethő Ákos, a nyíregyháziak vezetőedzője.

– A második félidőre sokat javultunk, már csak harminchat pontot kaptunk, abból hatot az utolsó egy percben. Mindenki kivette a részét a védekezésből, nagyon fegyelmezettek voltak a játékosok, jól váltottunk, jól kommunikáltunk. Egyszer-kétszer elkéstünk, amit valamikor meg tudtak büntetni, valamikor nem. Le a kalappal a fiúk előtt, nagy melót tettek bele!

– Támadásban nehéz volt a Szolnok ellen játszani, mert sokfajta védekezést használ. Fontos egyéni villanások jöttek C. J.-től és Mannytől is, de a csapatjáték is jól működött, főleg a harmadik negyed végén és a negyedik elején – tette hozzá a tréner.

Az idáig megemlített három játékos szerezte a nyíregyházi pontok nagy részét. Johnson 28, Bryce 23, Suárez 20 pontig jutott, a mezőnymunkából és a jó védekezésből viszont alaposan kivette a részét a többi pályára lépő is.

Nem kapkodtak

– Nagyon büszke vagyok a csapattársaimra – mondta Manny Suárez.

Volt néhány fájó vereségünk, de ezt kemény munkával javítani tudtuk, méghozzá egy kiváló csapat ellen.

– A védekezésre helyeztük a hangsúlyt, mert az a játék kulcsa. A meccs nagy részében hátrányban játszottunk, de nem csúsztunk szét, nem kezdtünk el kapkodni. A végjátékban nemcsak nehéz dobásokat értékesítettünk, de meg tudtuk tartani a kemény védekezést is.

A Cápákra szombaton minden eddiginél fontosabb mérkőzés vár, hiszen ha nyerni tudnának hazai pályán a Zalaegerszeg ellen, akkor leszakítanák magukról az egyik (adott esetben mindhárom) üldözőjüket és közelítenének a középházat jelentő 10. hely felé.

Tabella

1. Falco 20 17 3 1779–1528 0.925

2. Szolnok 20 14 6 1604–1523 0.850

3. Sopron 21 14 7 1746–1703 0.833

4. Körmend 21 13 8 1790–1676 0.810

5. Kaposvár 20 11 9 1580–1570 0.775

6. DEAC 21 11 10 1720–1687 0.762

7. Alba 21 11 10 1809–1833 0.762

8. Szeged 21 10 11 1784–1734 0.738

9. Oroszlány 21 9 12 1620–1636 0.714

10. Kecskemét 21 9 12 1638–1768 0.714

11. Nyíregyháza 21 8 13 1799–1871 0.690

12. Pécs 20 6 14 1632–1783 0.650

13. ZTE 21 6 15 1625–1720 0.643

14. Paks 21 6 15 1696–1790 0.643