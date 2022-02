A Fatum-Nyíregyháza nagyon messze volt attól, hogy gálaelőadást rendezzen az MTK ellen, ám ennél sokkal fontosabb volt most, hogy hosszú idő után újra győzött, ezzel remélhetőleg önbizalmat szerzett a bajnokság hátralévő részére.

A nyíregyháziak jól kezdték a múlt szombati meccset, majd váratlanul simán elveszítették a második szettet. A Fatum a 26 pontos Nikola Radosová és a 22 egységig jutó Ralica Vaszileva vezetésével visszatalált a helyes útra és 3:1-re győzött.

Érthetetlenül kiengedtek

– Szeretnénk kilábalni ebből a gödörből, amiben voltunk. Most már szándékosan múlt időben mondom, mert megtettük az első lépést, ami mindig a legnehezebb – értékelt Németh Szabolcs vezetőedző.

– A bizonytalanság még jelen volt azokban a játszmákban is, amiket sikerült megnyerni. Érthetetlen, hogy szépen játszottunk az első szettben, kezdtünk belelendülni, kontrolláltuk az ellenfelet. Tudjuk, hogy kaparni kell, a második játszmát aztán mégis kiengedve kezdtük. Akkor sem éreztem veszélyben a mérkőzést, viszont katasztrofális volt, amit a pályán láttunk.

– Nem azt mondom, hogy utána már azt a játékot nyújtottuk, amit szeretnénk viszontlátni, de újra kontrollálni tudtuk az ellenfelet és a negyedikben is tartottuk azt az előnyt, amivel bemehetünk a végjátékba – tette hozzá a tréner.

– Ilyen kihagyások nem lehetnek, mert elhitettük az MTK-val, hogy van keresnivalója. Az ellenfél kapart, védekezett, frusztrálta az ütőjátékosainkat, hogy újra és újra megfogják a labdákat. Amikor valakinek nincs maximális önbizalma, pillanatok alatt el lehet bizonytalanítani. A két négyes ütőnk megtermelte azt a pontmennyiséget, amivel be tudtuk húzni a mérkőzést, de center- és átlóposzton is oda kell tenni a pontokat, hogy nagyobb mérkőzéseket is meg tudjunk nyerni.

Rangadóra utaznak

A nyíregyháziak csütörtökön Balatonfüreden folytatják a bajnokságot. A mérkőzés azért nagyon fontos, mert vélhetően ezen dől el, hogy a két gárda közül melyik végez az alapszakasz harmadik helyén. A Fatum az utolsó fordulóban majd a DVTK-t fogadja, a Szent Benedek RA pedig Kaposvárra látogat.

Tabella

1. Békéscsaba 12 12 - 36:8 33

2. Vasas 12 10 2 32:12 29

3. Szent Benedek 12 8 4 29:15 25

4. Nyíregyháza 12 8 4 29:16 25

5. Kaposvár 12 6 6 21:19 19

6. Újpest 12 3 9 12:29 8

7. MTK 12 1 11 8:34 4

8. DVTK 12 - 12 3:36 1