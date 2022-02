Ami a Loki ellen nem jött be, a Honvéd ellen igen. A Kisvárda Master Good élvonalbeli focicsapata az idei, debreceni nyitányon sok helyzetet dolgozott ki, de nem sikerült a kapuba találni. Szombaton a Honvéd elleni hazai meccsen szintén sok volt a kisvárdai helyzet, szerencsére most hármat sikerült gólra váltani. A három pont értékét egyértelműen növeli, hogy kétszer is vezetett az edzőváltás utáni Honvéd.

– Jobbak voltunk, megérdemeltük a győzelmet – kezdte visszapillantását Révész Attila, a Kisvárda Master Good sportigazgatója, aki Erős Gábor hiányzása miatt vezetőedzőként dirigálta az együttest.

– A meccsnapon tudtuk meg, hogy néhány játékosunkra nem számíthatunk, többek között a fontos posztot betöltő Dombó Dávid kapusra. Kevés időnk volt a pontrúgásokat begyakorolni, ráadásul eltiltás miatt Ionut Peteleu is hiányzott. Emiatt a mérkőzés elején egy szöglet után volt egy kis meg nem értés, aminek következményeként gólt kaptunk. Ugyanakkor a játék nem volt rossz, hasonlóan a debrecenihez, kontrollálni tudtuk a mérkőzést.

– Voltak olyan szakaszok, amikor tudatosan adtunk területet a kispestieknek. Ez a játékunknak az a része, amikor próbáljuk megtalálni az ellenfél gyenge pontjait. Ez most is így történt. Több olyan nagy helyzetet tudtunk kialakítani, amelyeket ha értékesítünk, akkor megnyugtató előnnyel mehettünk volna a szünetre. Ehelyett a legnagyobbakat is képesek voltunk elpuskázni. Az ellenfél pedig szépen végigvitt egy kontratámadást és megszerezte a vezetést.

Négy támadójátékos

– A szünetben láttam az arcokon, hogy különösebben nem törte meg a játékosokat az eredmény – folytatta Révész Attila.

– Érezhető volt, hogy ha még nagyobb nyomást helyezünk a Honvédra, akkor jön majd az egyenlítő gól is. A szerkezetben kicsit változtattunk, közelebb kerültek egymáshoz a középpályások, így nagyobb teret kaptak a szélsőink az egy-egyezésre, amivel rendkívül jól éltek. Amikor már olyan nagy fölényben játszottunk, hogy a Honvéd ki sem tudott jönni a térfeléről, és minden labdát megszereztünk, akkor a Ca­maj beállásával még nagyobb lendületet adtunk a játékba. Azzal, hogy Bumba középre ment, négy olyan támadójátékos veszélyeztette a Honvéd kapuját, akik kevesebbet védekeztek, de ebben az időszakban ezt a kockázatot be kellett vállalnunk. Jöttek is a gólok. Az előny megszerzése után pedig az volt a legfontosabb, hogy stabilizáljuk a játékot, amit a cserékkel ragyogóan meg is oldottunk. Összességében amit a mérkőzés előtt is mondtam: fontos, hogy milyen kispadunk van, a különböző taktikai variációkkal tudjunk reagálni, illetve felkészülni. Ez a szombati találkozón teljes bizonyságot nyert.

Többen bizonyíthatnak

A hét különlegessége, hogy a mieink kétszer is utaznak a Megyei útra. Kedden a Magyar Kupában, pénteken pedig bajnokin lesz az Újpest az ellenfél.

A vírustesztek miatt nagyon nehéz hét elé nézünk, hiszen kedden és pénteken is utazunk Budapestre.

– Mivel a meccsek előtt adunk tesztet, nem beszélhetnek arról, hogy jól felkészülünk, hiszen előtte tudjuk meg azt, hogy kikre számíthatunk. A szombati meccs után is voltak pozitív eredmények, hétfőn edzés után, vagy kedden reggel tudjuk meg, hogy kikre számíthatunk.

– Egész biztos, hogy vegyes csapattal fogunk játszani, azok közül, akik eddig kevesebb lehetőséget kaptak, többen megmutathatják magukat kedden este. Természetesen a kupában is minél jobb eredményt szeretnénk elérni – így Révész Attila.

Labdarúgás

Magyar Kupa, nyolcaddöntő

Cegléd (NB III.)–Kazincbarcika (NB III.) 0-1

Kedd

Újpest–Kisvárda Master Good 17.15

Szeged (NB II.)–Mol Fehérvár 20

Szerda

Nagykanizsa (NB III.)–Győr (NB II.) 13

Csákvár (NB II.)–Paks 17

Békéscsaba (NB II.)–Gyirmót 17

Kecskemét (NB II.)–Honvéd 17.15

Vasas (NB II.)–Ferencváros 20