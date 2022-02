Érdekes összecsapást rendeztek a férfi kosárlabda NB I/A 21. fordulójában: a bajnokság harmadik legponterősebb alakulata a mezőny legjobban védekező együtteséhez látogatott.

A nyíregyháziak abból a szempontból alkalmazkodtak ellenfelük játékstílusához, hogy elővették az olykor már megmutatott jól védekező formájukat, ugyanakkor támadóoldalon igyekeztek megtartani a rájuk jellemző lendületet. Szépen eloszlottak a pontok, hiszen Kiss Benedek a mérkőzés első támadásából betalált távolról, Manny Suárez többször is jól tört be, és Rytis Pipiras is már az első negyedben megszórta magát. C. J. Bryce jó védekezések után indult meg, és könnyű kosarat is tudott így szerezni, idővel pedig Nigel Johnson is elkapta a fonalat.

Mindenhonnan betalált

A Cápák a jó védekezés és a változatos támadójáték ellenére sem tudtak ellépni, amit egy embernek köszönhettek a kaposváriak. Wayne Martin az elmúlt hetekben mutatott jó formában kosárlabdázott, sőt, még arra is rátett egy lapáttal. A 203 centis center eleinte a palánk alatt csinálta meg magának a helyzeteket, később kijjebb lépett, és középtávolról is betalált többször, az első negyedet pedig dudaszós triplával zárta le. A hazaiak az első félidőben 38 pontnál jártak, ebből 26-ot az amerikai magasember vállalt magára, egyébként szinte az összes csapattársa borzasztóan dobott.

Vendégszempontból remekül indult a második félidő, néhány perccel a kezdés után öt pontnál is nagyobb lehetett volna az előny, de egymást követő több támadását is elrontotta a Blue Sharks. A védekezés viszont továbbra is rendben volt, így csak sikerült ellépni hét ponttal, miután Seth LeDay hármast dobott, majd leblokkolta T. J. Price-t, amiből könnyű kosarat szerzett a Nyíregyháza a másik oldalon.

Mondani sem kell, ekkor is Martin tartotta meccsben az övéit, az ő remeklése miatt a Cápák csak eggyel vezettek a záróetap előtt.

Ott aztán a társai is megtalálták a dobóformájukat: Quincy Diggs és Price is értékesített egy-egy triplát, az irányító, Nimrod Hilliard pedig egyre többször utat talált a gyűrűig, nem egyszer faulttal együtt dobott ziccert. Egy ilyen után már nyolccal ment a KKK, később pedig a tíz pontot is elérte a somogyiak előnye, mert a vendégtámadások körülményessé váltak.

Hiába a nagy zárkózás

Az utolsó öt percre a nyíregyháziak mindent egy lapra feltéve kijöttek egész pályás védekezésre, ami több labdaszerzést is eredményezett, miközben Johnson gyorsította a támadásokat, így még időben sikerült visszajönni három pontra. Egy perccel a vége előtt aztán a Blue Sharks hiába védekezett ki egy akciót, a Kaposvár kulcsfontosságú támadólepattanót szedett, majd kosarat szerzett. A végső nagy rohanásból is a hazaiak jöttek ki jobban, a sorozatban harmadik mérkőzését is végigjátszó Martin újabb kosarakkal átlépte a negyven pontot.

A Blue Sharks a sokadik meccsén szorongatta meg az aktuális ellenfelét, nagyon közel járt a győzelemhez, ám ismét csak azt lehet elmondani, hogy a találkozó nagy részében remekül játszott, mégis alulmaradt.

Kosárlabda: férfi NB I/A, 21. forduló

Kaposvári KK–Hübner Nyíregyháza BS 86–78 (20–18, 18–22, 19–18, 29–20)

Kaposvári Aréna, 700 néző, v.: Földházi, Nagy, Sörlei.Kaposvár: Hilliard 15, Price 11/3, Plézer, Ford 9, Martin 41/3. Csere: Diggs 8/6, Krnjajski 2, Puska, Csorvási. Vezetőedző: Nikola Lazics.Nyíregyháza: Johnson 21/3, Kiss 3/3, Bryce 15, Pipiras 11/3, Suárez 13/3. Csere: Mokánszki, Bazsó 3/3, LeDay 12/3, Bus. Vezetőedző: Pethő Ákos.

A mérkőzés alakulása. 3. perc: 2–5, 5. p.: 6–12, 9. p.: 17–14, 11. p.: 22–18, 14. p.: 26–21, 17. p.: 32–22, 19. p.: 36–40, 21. p.: 38–43, 25. p.: 46–45, 28. p.: 49–56, 31. p.: 60–58, 33. p.: 68–60, 35. p.: 70–65, 36. p.: 75–65, 38. p.: 75–69, 39. p.: 78–75.

Mesterszemmel

Nikola Lazics: – Nagyon nehéz a Nyíregyháza ellen játszani, nekünk is gondjaink voltak három negyeden át. Rengeteg problémánk adódott védekezésben és támadásban is. Statikus volt a játékunk, nem járt a labda, csak Martin játszott jó ritmusban. Az utolsó negyedben javítottunk, ennek köszönhetően tudtunk nyerni. Újabb lépést tettünk a célunk elérése felé. Köszönjük a szurkolóink támogatását, sokat jelentett a nehéz periódusokban!

Pethő Ákos: – Végig kontrolláltuk a játékot, a kaposváriak azonban az utolsó negyedben bravúros triplákat értek el, illetve két kettő plusz egyes akcióból is pontokat kaptunk. Gyorsítottak a játékon, és ezt már nem tudtuk követni. Ezúttal azonban olyan volt a védekezésünk, amelyre lehet építeni a jövőben.