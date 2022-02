Egyet fizet, kettőt vihet! Ezzel az akcióval rukkoltak ki az újpesti vezetők. Azok a lila-fehér drukkerek akik belépőt vettek a keddi kupameccsre a jeggyel a pénteki bajnoki tis megnézhetik. Nem sokan éltek a lehetőséggel. De miért érdekes ez? Mert az ellenfél mindkétszer a Kisvárda Master Good együttese. Kedden a Magyar Kupában a Honvéd elleni győztes bajnoki kezdőjéből csupán Hej Viktor maradt. Sajnos az omikron az utolsó pillanatban is átírhatja a szakvezetők elképzeléseit, a kisvárdaiak összeállítását, keretét is meghatározta. Révész Attila sportigazgató irányította az együttest, aki lapunkban is elmondta, hogy többen kapnak majd lehetőséget azok közül, akik kevesebbet játszottak korábban. Debütált a kapuban az Ungvárról igazolt huszonegy éve Mihajlo Hotra, miként 19 éves Králik Péter. Örömteli, hogy Erős Gábor vezetőedző meggyógyult és visszaülhetett a kispadra.



A mieinket a visszavágás vágya is fűthette, hiszen tavaly az elődöntőben az Újpest Kisvárdán nyert 1-0-ra és ütötte ki a hazaiak.

Az első félidőt a mieink kezdték jobban és helyzeteik is voltak. Előbb Driton Camaij alig lőtt a bal kapufa mellé Jaroslav Navrátil pedig olyan szituban bakizot, mint a Honvég ellen Claudiu Bumba, amikor a kapus és a kapufa mellett is elgurított.



A félidő dereka után összekapta magát az hazai együttese. Branko Pauljevics lövését védett Hotra.

A második félidő elején Pauljevics a feleslegesen kilépő Hotra fölött a kapu mellé emelt, majd Camaj hatalmas helyzetben a kivetődő újpesti kapust is ki akarta cselezni. Nem sikerült, ezzel elpuskázta nagy gólszerzési lehetőségét.



Aztán hármas cserék jöttek, előbb a liláknál. Pályára lépett az a Fernando Viana, aki Kisvárdán is szerepelt. Aztán a mieink is váltottak, mindkét szakvezetés döntésre akart vinni a dolgot.

Aztán a félidő derekán megtört a jég, a jobb oldalon elfutó Ionut Peteleu jól centerezett, Camaj pedig a 14 méterről nem hibázott. Nem sokáig örülhettek a várdaiak mert hat perccel később a csereként beállt Simon Krisztián tizennégy méterről a bal sarokba lőtt.

A kisvárdaiak kettős cserével frissítettek. Sajnos nem jött be és amikor már a kétszer tizenöt perces hosszabbításra készültek a felek, a kilencvenharmadik percben Csongvai Áron egy huszonöt méteres szabadrúgást a jobb felső sarokba csavart. Ezzel vége lett a várdiaka kupaszereplésének, a címvédő ismét kiverte a szabolcsiakat. ML



Labdarúgás



Magyar Kupa, nyolcaddöntő



Újpest–Kisvárda 2–1 (0–0)

Szusza Ferenc Stadion, ezer néző, v.: Vad II.

Újpest: Pajovics – Kastrati (Beridze, 58.), Kuusk, Kutrumbisz, Antonov – Pauljevics, Csongvai, Bjelos, Yahaya (Simon K., 73.) – Croizet (Viana, 59.) – M. Kone (Mitrovics, 59.). Vezetőedző: Milos Kruszcsics

Kisvárda Master Good: Hotra – Hej (Leoni, 62.), Králik, Prenga, Peteleu – Karabeljov (Melnik, 62.), Zlicsics – Navrátil, Nagy Mihály, Gosztonyi (Mesanovic, 62.) – Camaj. Vezetőedző: Révész Attila

Gól: Simon (74.), Csongvai (93.), illetve Peteleu (67.)