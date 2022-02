A férfi kosárlabda NB I./A 11. helyén álló Hübner Nyíregyháza BS az átigazolási időszak utolsó napján új külföldi játékos szerződtetését jelentette be. Az amerikai Al’Lonzo Coleman Seth LeDay helyére érkezik. LeDay 22 mérkőzésen 10.2 pontot és 5.6 lepattanót átlagolt, a számaival elégedett volt a vezetőség, ám mint a klub honlapján írják, más típusú, fizikailag erősebb játékosra volt szüksége a csapatnak.



A 33 éves, 4-es és 5-ös poszton bevethető kosaras 2012-ben állt légiósnak Argentínában, azóta megfordult Kanadában, Izlandon, Mexikóban, Finnországban, Dominikán, valamint játszott a francia második, és az izraeli első ligában is. A jelenlegi szezont a török másodosztályú Akhisar Belediye együttesénél kezdte, 12 meccsen 11.2 pontot, 7.3 lepattanót és 3.8 gólpasszt átlagolt.



A 203 centis játékos csütörtökön érkezett meg Nyíregyházára és pénteken már edzésbe is állt.



A Cápák még három mérkőzést játszanak az alapszakaszban (a következőt március 12-én, hazai pályán a Szeged ellen), március utolsó hétvégéjén a Magyar Kupa nyolcas döntőjén érdekeltek, majd nagy valószínűséggel az alsó házban folytatják a középszakaszt, ahol a kiesés elkerülése a cél.