A hazaiak kezdték a mérkőzést és két gyors góllal jelezték, hogy vissza szeretnének vágni az őszi egygólos vereségért. Ezt azonban hamar ledolgozta a Kisvárda, a 7. percben utolérte a Balaton partiakat. A jól megszervezett kisvárdai védelem láthatóan nem ízlett Holtáéknak minden gólért alaposan meg kellett szenvedniük, Karnik Szabináék a falból kilépkedve már a kilences előtt tördelték a hazai kereszteket, Jezicre pedig különösen figyeltek, a horvát beállóhoz mindössze kétszer jutott el a labda az első harminc percben, igaz azt mindkétsze gólra is váltotta. A másik oldalon is felkészültek a jó formában lévő Dombi Lucára, Janjusevics és Jezic szorításában csak ritkán jutott el hozzá a labda. Támadásban is jól muzsikált Bakó Botond csapata, Sztamenics találatával átvették a vezetést, Juhász góljával mát három volt közte. Ekkor kérte ki első idejét az oldalvonal mellett addig feszülten járkáló Uros Bregar, a Siófok mestere. Szavai láthatóan hatottak övéire, mert fokozatosan dolgozták le hátrányukat, a 23. percben ismét egyenlő volt az állás. A játékrész végén aztán egy eladott labdával Puhalák Szidónia betalált, így hazai előnnyel vonultak szünetre a felek.

Közben kiállították Bouti Fruzsinát, így fordulás után emberhátrányban kezdtek a szabolcsiak. Sajnos azonban beragadtak az első percekben, amelyet könyörtelenül ki is használt a Siófok, öt perc elteltével már öttel vezettek. Ekkor Bakó Botond magához rendelte övéit, a jókor jött időkérés, mert felrázta a Kisvárdát és összekapták a védekezésüket. Igaz elöl sok volt a hiba, a játékrész első 12 percében csupán Udvardi Laura talált be kétszer, de negyedórával vége előtt ismét nyílt volt a mérkőzés. Egy gólra azonban nem sikerült megközelíteniük Puhalák Szidóniáékat, pedig erre ötször is lehetőségük volt. Az utolsó tíz percre fordulva védekezést váltott a Kisvárda, Tamara Radojevics lépett fel zavaróba, elöl pedig kapusukat lehozva hét a hat ellen játszottak, támadásaikban azonban nem volt átütőerő. Két perccel a vége előtt Holta végleg eldöntötte a két pont sorsát.

Siófok-Kisvárda Master Good SE 24-20 (13-13)

Siófok, Kiss Szilárd Sportcsarnok, v.: Őri, Pozdena.

Siófok: Herceg, Vojnovics (kapusok), Holta 2, Böhme 2, Juhász, Debreczeni-Klivinyi 3, Jezic 4, Lakatos, Szarková 1, Such 1, Lapos, Wald 3/1, Puhalák 3, Janjusevics 5. Edző: Uros Bregar.

Kisvárda: Leskóczi, Mátéfi (kapusok), Udvardi 6/3, Mérai, Sztamenics 2, Dombi L. 1, Mészáros-Mihálffy 2, Radojevics 2, Siska 1, Bouti 2, Dombi K., Juhász 2, Karnik 2. Edző: Bakó Botond.

Kiállítások: 4, illetve 6 perc. Hétméteresek: 1/1, illetve 4/3.