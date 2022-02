A Nyíregyházi Kosársuli fiatal felnőttcsapata a nehezebb szezonkezdés után megmutatta, hogy az NB I./B Zöld csoportjában bárkire veszélyes lehet. Az NYKS decembertől ötmérkőzéses győzelmi sorozatot hozott össze, amivel feljebb is kapaszkodott a tabellán.

Feltérképezték az ellenfelet

– A szezon elején azokkal a csapatokkal játszottunk, amik jelenleg is a mezőny elején állnak – emlékezett vissza a kosársuli edzője, Farkasinszki Gyuláné.

– Ezek mellett csúszott be olyan vereség is, aminek nem kellett volna, például a Szeged elleni nem esett jól senkinek. Hozzá kell tenni, két kulcsemberünk, Karakó Dorina és Dobó Lilla sérülés miatt nem játszott akkor, ami alaposan rányomta bélyegét a mérkőzésre. Folyamatosan küszködünk problémákkal, de decemberben és januárban teljes csapattal szerepelhettünk, ebben az időszakban szereztünk meglepetésgyőzelmet is.

A legnagyobb meglepetés a listavezető Szent Pál Akadémia legyőzése volt. A 72–70-es siker azért is volt váratlan, mert a két csapat november végén a Hepp-kupa negyeddöntőjében is összecsapott egymással, akkor a fővárosiak nyolc ponttal győztek. A bajnokságban aztán sikerült a visszavágás, ami az SZPA szezonbeli eddigi egyetlen vereségét jelentette.

– Előny volt, hogy a Szent Pál Akadémiával játszottunk a Hepp-kupában. Jó szerkezetű csapat, rutinos, korábbi NB I.-es játékosokból álló együttes, amelyet feltérképezhettünk – fogalmazott a tréner. – A bajnokinkon mindenki rendben volt fizikailag és egészségileg, olyan küzdelemre, szép megoldásokra voltunk képesek, ami ebben a bajnokságban az egyik legjobb meccsünket eredményezte. Minden egyes pályára lépő pluszt tudott hozzátenni.

A vírus nehezíti a munkát

A győzelmi sorozat a múlt hétvégén szakadt meg, ekkor már sajnos hiányos kerettel álltak ki a nyíregyháziak.

– Az egész bajnokság kimenetele attól függ, hogy ki milyen állapotban van – utalt a koronavírusra az edző. – Míg az előző két évben szerencsénk volt, az utóbbi időben nem egy játékosunk megbetegedett. A betegség után vizsgálatokat kell végezni a játékosokon, nem szeretnénk, hogy valaki idejekorán visszatérjen. Mindegy, milyen bajnokságról beszélünk, mert a junior és a felnőttcsapatunk majdnem ugyanaz, komoly problémákkal fogunk küzdeni a következő egy hónapban.

– Ha a junioroknál ez elhúzódik, meglehet, hogy kiesünk a legjobbak közül. A felnőttek Hepp-kupa kiesését ezért nem is sajnálom. A négy közé jutásért tudtunk játszani, kiejtettük a Diósgyőr U23-as csapatát, ami szép teljesítmény. Ezen a hétvégén rendezik a négyesdöntőt, a mostani játékosállománnyal esélyünk sem lenne, mert kulcsjátékosaink hiányoznak. Ennek így kellett történnie.

Kosárlabda

A női NB I./B Zöld csoport állása

1. SZPA-HSE 13 12 1 968-759 0.96

2. Törekvés SE 12 10 2 967-723 0.92

3. Zsíros Ak. 13 10 3 1002-768 0.88

4. Kiss Lenke KA 13 10 3 1085-770 0.88

5. Szeged 12 8 4 770-632 0.83

6. NYKS 13 8 5 926-879 0.81

7. TFSE U23 12 7 5 777-709 0.79

8. RADOBASKET 11 6 5 819-720 0.77

9. ELTE Fortis 12 4 8 661-632 0.67

10. Kecskemét 11 3 8 657-784 0.64

11. Dávid KKA 12 2 10 605-909 0.58

12. BKG Príma 12 2 10 649-906 0.58

13. Tata 13 2 11 720-1063 0.58

14. Szolnok 11 1 10 547-899 0.55