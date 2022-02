A Kisvárda Master Good SE élvonalbeli gárdája az előző szezonban 18 pontot gyűjtve a 9. helyen zárta a női élvonalbeli pontvadászatot. Az együttesből nyáron távozott Pásztor Bettina és Szabó Nina, Milosevics Tímea pedig befejezte pályafutását. A távozók helyére a kapuba érkezett az orosz Darina Sulega, bal szélre a szerb Alexandra Sztamenics és a NEKA nevelésű Mérai Maja, középre pedig a szintén balatonboglári akadémista Juhász Gréta, valamint rövid békéscsabai kitérő után visszatért Tamara Radojevics.

Játékban előreléptek

Az újonnan érkező játékosokat sikerült beépíteniük, megtalálták a helyüket a rendszerben.

– Kevés távozónk és viszonylag kevés érkezőnk volt, a csapat gerince együtt maradt, így a játékosmozgás normálisan kezelhető volt. A kapuban Darina Sulega sajnos még nem tud hozzátenni annyit, amennyit szeretnénk, ez látszik is a pályán eltöltött perceiből. A bal szélre érkező Alekszandra Sztamenics egy nagyon jó alany, aki tudott hozzátenni a csapat teljesítményéhez, de még nagyon sokat kell fejlődnie, hogy posztján a legjobbak között tartsák számon. Szintén ezen a szélen Mérai Maja a kezdeti megilletődöttség után az utóbbi időben megindult felfelé, remélem ezt tartani fogja és továbbra is motivált lesz és megérti, hogy mi a feladata a csapatban. A szintén NEKA-s Juhász Grétára az előző időszakban főleg védekezésben számítottak, az ebből adódó bizonytalansága sokáig érződött rajta. Nálunk azonban komoly feladatokat kap támadásban is, amelyet kezd jól kezelni és feldolgozni. Egyébként egy jó adottságú játékos, akinek azonban még időre, rutinra és tapasztalatra van szüksége. Tamara Radojevics jól érkezett vissza, az utóbbi időben azonban támadásban megtorpant, de az ő rutinja és higgadtsága kulcsmomentumokban fontos a csapat számára – mondta Bakó Botond, a Kisvárda vezetőedzője.

A nyári felkészülést követően a szakember arról beszélt, hogy mind játékban, mind helyezésben előrelépést vár csapatától. Bakó Botond nem a levegőbe beszélt, a Kisvárda többnyire tetszetős játékot produkálva a bajnokság felénél ötvenszázalékos teljesítménnyel a hatodik helyezett MTK-val egyaránt tizenhárom pontot gyűjtve a hetedik helyről várja a jövő pénteki folytatást.

– Annak ellenére, hogy nem volt zökkenőmentes a felkészülésünk, többek között az utolsó tesztmérkőzésen ismét megsérült Termány Rita, aki fontos láncszeme a védekezésünknek, azt gondolom, hogy játékban léptünk előre – kezdte értékelését Bakó Botond. – Mindig azt vallottam, hogy a problémákon nem rágódni kell, hanem az adott helyzetet a lehető legjobban megoldani.

Nagy lökést adott a bravúr

A Kisvárda a Debrecen elleni vereséggel kezdte a szezont, majd egy kiélezett végjátékot követően az utolsó pillanatban szerzett góllal legyőzte a Siófokot, amely bravúr volt a javából. Ez a siker már régóta váratott magára, hiszen a csapat az előző szezonban öt találkozóján is csak egyetlen találattal maradt alul aktuális ellenfelével szemben. Ezúttal azonban döntő szituációban jó döntéseket hoztak és maguk javára fordították a mérkőzést.

– Az előző szezonban ezek az egygólos mérkőzések „nem jöttek”, úgy érzem, hogy a Siófok elleni sikerrel átszakadt egy gát a lányokban, mert annyi balul elsült végjáték után végre elhitték, hogy ők is képesek jól kijönni a végéből és meg is csinálták. Nagy lökést adott ez a siker a folytatásra, nagyon értékes az ellenük megszerzett két pont, mint ahogy az MTK elleni idegenbeli döntetlen is, mert végig nagy hittel és akarattal játszott a csapat, és az utolsó másodpercekben is helyén volt a szívük.

A Kisvárda nemcsak az MTK ellen szerzett pontot idegenben, magabiztosan, nagy különbséggel verte meg a Vasast és a Szombathelyt.

– Az említett két, úgymond kötelező győzelem mellett egy nagyon jó Dunaújvárost győztünk le itthon, és a Budaörs ellen is két pontot szereztünk, tehát hoztuk azokat a mérkőzéseket, amelyeket hozni kellett. Szerettünk volna a Mosonmagyaróvár ellen is győzni, de azon a napon jobbak voltak a vendégek, a kupában viszont mi jutottunk tovább ellenük.

A csapat tartását mutatja, hogy a két nagy­ágyú, a Győr és a Ferencváros, amely általában kétszámjegyű különbséggel veri ellenfeleit, sem verte „agyon” őket, előbbi gárdától hat, míg az utóbbitól ötgólos vereséget szenvedtek.

– Egyik mérkőzésen sem feltartott kézzel léptünk pályára, ráadásul a Győr ellen félidőben kettő, a 48. percben pedig egy góllal még mi vezettünk, és a Ferencváros otthonában is tisztességesen, becsületesen küzdöttünk. Szerencsére ez egy olyan félév volt, amelyben nemcsak egy jó meccsünk volt, hanem kisebb-nagyobb megingásoktól eltekintve megbízhatóan teljesített a csapat.

Tovább élesítik

A sorból némiképpen kilóg a Székesfehérvár elleni idegenbeli találkozó, amelyen úgy szenvedett vereséget a Kisvárda, hogy még húsz gólt sem dobott.

– Arra a mérkőzésre veszítettük el Veronika Habánkovát, aki a szlovák válogatott összetartásán szenvedett súlyos sérülést, az ő hiánya láthatóan megfogta a csapatot, és nem tudtunk váltani az addig megszokott rendszerünkből.

Tamara Radojevics vezeti a házi góllövőlistát

Forrás: MW-archív

– Összességében stabilan játszottunk végig, még úgy is, hogy a bajnokság első szakaszában elmaradt a kapusteljesítményünk a várttól, viszont óriási pozitívum, hogy a legutóbbi három-négy találkozónkon jól védtek a kapusaink. Mátéfi Dalma egyre megbízhatóbb, és a hazai nevelésű Leskóczi Boglárka is jól szállt be, két-három alkalommal segíteni tudott a csapatnak, ezekhez egy jó védelem csatlakozott. Ezek is kellettek ahhoz, hogy az utolsó két hétből, amely alatt öt mérkőzést játszottunk, eredményesen jöjjünk ki. Ahhoz, hogy komoly mérkőzéseket nyerjünk, mindennek össze kell állnia, nem hiányozhat semmi a játékból.

– Mint ahogy az is alaptézis, hogy egy stabil kapusteljesítmény és jó védekezés kell az igazi nagy sikerekhez. Szerencsére ez most jött és megvan, ezt tovább fogjuk élesíteni és még hatékonyabbá tenni. Folyamatosan azon dolgozunk, hogy játékosainkat egyénileg és csapatszinten is, taktikailag és technikailag egyre magasabb szintre hozzuk és ezzel egyre magasabbra tesszük a lécet magunk előtt.

Kisvárdai számok

Félévi eredmény 7. 13 6 1 6 335-347 13

Hazai pályán 6 4 - 2 169-172 8

Vendégként 7 2 1 4 166-175 5

Házi góllövőlista. 59 gólos: Radojevics Tamara. 48 gólos: Udvardi Laura. 47 gólos: Dombi Luca. 32 gólos: Bouti Fruzsina. 31 gólos: Alekszandra Sztamenics. 28 gólos: Juhász Gréta. 22 gólos: Karnik Szabina. 21 gólos: Veronika Habánková. 19 gólos: Siska Pálma. 12 gólos: Mészáros-Mihálffy Adrienn. 7 gólos: Mérai Maja, Dombi Katalin. 1 gólos: Zavaczki Boglárka, Mátéfi Dalma.