A Haladás elleni mérkőzés negyvenedik másodpercében nem úgy nézett ki, hogy a keddi lapszámunkban, majd a visszapillantónkban diadalról írhatunk. Mint ismert, a Haladás az első támadásából a Szpari védelme mögé került, és Kiss Bence nem is hibázott, fejjel bevette Fejér Béla kapuját. Innentől azonban dicsérni kell a nyíregyháziakat, mert azonnal összeszedték magukat, számtalan helyzet mellett már az első félidőben fordítottak Yasin Hamed és Sigér Ákos egy-egy góljával. Az ekkor kialakult eredmény nem változott, a Spartacus 2–1-re győzött.

Jól reagáltak a kapott gólra

– Sokat számított, hogy a vezető gólunk után kihagytuk a ziccerünket, és amikor a második félidőben egyenlíthettünk volna, elhibáztuk a tizenegyest – idézi a Nemzeti Sport a hazaiak vezetőedzőjét, Németh Szabolcsot.

– Az első kapott gólunk után megzavarodtunk, és ugyan a második félidőre rendeztük a sorokat, ezen a mérkőzésen nem volt meg a minket jellemző stabilitás a középpályán.

– Nagyon amatőr módon kezdtük a mérkőzést, de jól reagáltunk a gyorsan kapott gólra – ezek már a Spartacus mestere, Feczkó Tamás szavai.

Ritka, hogy a Haladás ellen ilyen sok helyzetet alakít ki egy csapat, erre mindenképp büszke lehetek.

– Jó volt látni, ahogy Paku Rolandért is küzdöttek a játékosok, öröm velük dolgozni. Mindenki úgy küzdött, ahogy kell, igaz, a második félidővel kapcsolatban azért van hiány­érzetem a játék miatt. Be kell vallani, ott kicsit csaltuk a mérkőzést, viszont csúsztunk, másztunk és ez az alázat is szükséges, ha eredményesek akarunk lenni.

A Nyíregyháza vasárnap Balmazújvárosban játssza a következő meccsét a Szentlőrinc ellen.

Labdarúgás

Az NB II. állása

1. Diósgyőr 22 13 7 2 39–19 46

2. Vasas 22 13 6 3 41–17 45

3. Kecskemét 22 13 5 4 38–19 44

4. Haladás 22 12 4 6 26–15 40

5. Szeged 22 11 6 5 31–16 39

6. Nyíregyháza 22 9 6 7 30–29 33

7. Siófok 22 8 9 5 26–24 33

8. Pécs 22 9 5 8 26–21 32

9. Győr 22 9 5 8 26–23 32

10. Dorog 22 9 4 9 23–30 31

11. Szentlőrinc 22 6 9 7 24–26 27

12. Ajka 22 6 6 10 29–33 24

13. Békéscsaba 22 5 9 8 31–35 24

14. Soroksár 22 6 5 11 32–41 23

15. Csákvár 22 5 8 9 31–38 23

16. Budaörs 22 5 8 9 23–34 23

17. III. Ker. TVE 22 5 7 10 22–35 22

18. Budafok 22 4 7 11 22–31 19

19. Szolnok 22 4 7 11 21–35 19

20. Tiszakécske 22 5 3 14 22–42 18