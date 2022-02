Emlékezéssel indult szombaton délután a kisvárdai focimeccs. A résztvevők a napokban elhunyt dr. Fenyvesi Mátéra, a Fradi egykori ikonjára emlékezetek. A taps után jött a kezdést jelentő sípszó és egymásnak feszültek a felek. A forduló rangadóján fekete mezes, az ötödik helyen álló igen eredményes támadó focit játszó Paks volt a vendég, soraiban a húsz fordulóban húsz gólig jutó Ádám Martinnal. A pirosban pompázó Kisvárda Master Good a tabella harmadik helyén indította a találkozót. A paksiak miként a Fradi ellen, most is három belső védővel kezdtek. A hazaiaknál hiányzott a pozitív tesztet mutató lengyel Rafa Makowski. Hamar vezetéshez jutott a várdai alakulat. Úgy nézett ki, hogy Mesanovics nem túl erős lövését védi a vetődő Rácz Gergő, aztán a labda a hálóban kötött ki. Nem volt nagy gól, nem szakadt a háló, viszont éppen annyit ér mint egy parádés csavarás a ficakba. Jó tíz perc elteltével egy újabb Puskás-díjra szintén esélytelen találata növelte az előnyét a hazai csapat, ekkor Bohdan Melnyik lövése pattant meg védhetetlenül Tamás Olivér lábán. Az eredmény nem változtatott a játékon, a kisvárdaiak továbbra is letámadtak és veszélyesen fociztak, hiszen Ötvös Bence, majd Mesanovics előtt adódott lehetőség.

Aztá kezdett felocsúdni az atomvárosi alakulat és néhány támadással jelezték, hogy nem szeretnének pont nélkül hazatérni. Nem úgy nézett ki, hiszen egy hazai akció végén Driton Camaj hét méterről a kapuba lőtt. Hiába örültek a hazaik mert négy percnyi tanakodás után a WAR-szoba jelzése alapján les miatt nem érvényesítették a találatot. A hajrá kezdetén Leoni és Claudiu Bumba összjátéka után utóbbi remekül tört a tizenhatoson belülre, az alapvonalról centerezett de hárította a védők.

Aztán Ádám Martin hathatós jelzésére Erdős játékvezető sípolt, Anton Kravcsenkónak sárga lapot adott. A szabadúgásból pedig Papp Gergő révén szépítettek a paksiak. Sőt, az öt perces ráadásban Ötvös Bence elmélázott, mögüle visszapasszolták a labdát ami Papp tekert kapra ám a kapufa hárított. És még nem volt vége. Előbb Ádám szabálytalankodott, hiszen kézzel meglegyintette a fejelő Leonit majd Penetelu és Sajbán estek el a tizenhatoson belül, a játékvezető büntetőt ítélt. Ádám lövését Dombó Dávid hárította. A ráadás ráadásában jött a bal oldali szöglet, aminek végén Camaj beragadt Papp pedig három méterről fejjel nem hibázott. Így aztán három gólos előny helyett iksszel vonultak az öltözőbe a mieink.

Szünetben mindkét oldalon váltásról döntöttek, a vendégeknél pályára lépett Böde Dániel. A hazaiknál a besárgult Penteleut Hej Viktor váltotta. Az eredmény alakulása érthetően feldobta a paksiakat így a folytatásra kiegyenlített volt a játék. Miként a tizenegyes előtt Ádám, Böde is hátracsapott és a kezével eltalálva Zlicsics arcát, ám a játékvezető ezt sem látta szabálytalannak. Időnként csapkodó volt a játék, a bizonytalankodó várdaiak többször hibáztak. Aztán végre ismét jöttek a hazai helyzetek, egyelőre eredmény nélkül. Úgy tűnik Ádámra külön szabályok vonatkoznak, mert Prengát úgy lökte a kivetődő Dombóra, hogy közben a cipőjét is letaposta, ám tehette ezt lap nélkül. Aztán kettős cserével léptek a mieink, Yanis Karabeljov és Jasir Asani kaptak lehetőséget, miként nem sokkal később Jaroslav

Navrátil. Nem sokkal később örülhetett a maroknyi paksi drukker, mert Ádám beadását Böde fejelte a kapuba. Sokáig nem örülhetett a vezetésnek a paksi csapat mert egy újabb cserejátékos, Asani is bevette az ellen kapuját. Nem sokkal később Karabeljov lövése alig kerülte el a kaput, majd Navrátil közeli fejesét védte bravúrral Rácz. Felpörögtek a hazaiak, amire egy cserével megerősítették a védekezést a paksiak. Nyomtak a mienk Karabeljov lábában volt a negyedik ám közelről fölé bombázott. Izgalmasan teltek a hajrá percei, a ráadás végén szögletet rúghattak a mieink, de nem lett eredménye.

Érdekes meccs volt az bizonyos, egy őrült hullámvasútozás. Az első félidőben a hajrától eltekintve uralta a játékot a hazai csapat és biztosan vezette. Az örül hajrá két gólja talpra állította a paksiakat. A második félidő elején sikerült is fordítaniuk a bizonytalankodó kisvárdaiak ellen ám utána ismét a hazaiék volt a meccs. Az egyenlítés után volt esély a negyedik gólra is, ám nem sikerült. Így maradt az iksz, idén már harmadszor. Viszont nem szakadt meg a sorozat és már kilenc meccse veretlenek a kisvárdaiak. Ez azért nem semmi.

Labdarúgás: NB I., 21. forduló

Kisvárda Master Good-Paks 3-3 (2-2)

Várkerti Stadion, 2155 néző, v.: Erdős (Horváth, Király)

Kisvárda Master Good: Dombó – Peteleu, Kravcsenko, Prenga, Leoni – Melnik, Zlicsics (Karabeljov, 66.) – Camaj (Asani, 66.), Ötvös, Bumba (Navrátil, 69.) – Mesanovic. Vezetőedző: Erős Gábor.

Paks: Rácz – Medgyes, Lenzsér, Szélpál, Tamás O., Osváth (Böde, a szünetben) – Szabó B. (Haraszti, 72.), Papp K. (Kesztyűs, 72.), Balogh B. (Kinyik, 79.) – Ádám M. (Kovács N., 85.), Sajbán M. Vezetőedző: Bognár György.

Gól: Mesanovic (4.), Melnik (12.), Asanai (75.), illetve Papp (44., 45+6.), Böde (71.)

4. perc: Camaj jobb oldali bepasszát Mesanovics 15 méterről lőtte kapura, a nem túl erős lövés a kapus hóna alatt a hálóba vánszorgott, 1-0.

12.perc. Egy bal oldali hazai akció végén rövid fejelték ki a labdát a paksiak, az Melnik elé került, a hátvéd 16 méterről lőtt, a labda Tamás lábán irányt változtatva kötött ki a hálóban, 2-0.

44. perc: Egy szabadrúgást Lenzsér fejjel megcsúsztatott, a berobbanó Papp pedig három méterről a jobb sarokba passzolt, 2-1.

45. perc: Ádám jobb sarok felét tartó büntetőjét Dombó Dávid bravúrral védte szögletre.

45+ 6. perc. Balogh szögletét Lenzsér fejelte vissza balra, Papp pedig 3 méterről a kapuba stukkolta a labdát, 2-2.

71. perc: Ádám rázta le magáról Hejt, balról középre ívelt, Böde pedig nyolc méterről visszafejelte a labdát a jobb sarokba, 2-3.

75. perc: Mesanovics jobbról jó ütemben passzolt Asanihoz, aki a balösszekötő helyéről,12 méterről a kapuba passzolt, 3-3.