A nem igazán drukkerbarát hétfő este rosszul indult a nyíregyháziak számára. A másodosztályú focibajnokság tévés meccsén a Spartacus a Haladásnál vendégeskedett. Hamar kiderült, hogy ez nem olyan találkozó lesz, mint amilyen a két csapat korábbi két, gól nélkül véget ér bajnokija. Mindössze negyven másodperc telt el, amikor máris bevették a vendégek kapuját a vasiak. Aztán szép lassan felocsúdtak a mieink és átvették a játék irányítását, a Hali pedig visszaállt kontrázni. Az egyiknél közel álltak a második góljukhoz, erre nem sokkal később kaptak egyet. Sigér Ákos lövése után Yasin Hamed egalizált, majd a szudáni válogatott jegyezhetett az asszisztot és Sigér lőtt a hálóba, ezzel fordult a kocka. Igaz a nyíregyházi háló másodszor is megrezdült, ám mivel Tóth Máté lesen állt nem volt gól. Igyekeztek a szombathelyiek, Lencse László előtt is adódott, majd kimaradt egy helyzet. Az esetnél a vendégek cerberusa Fejér Béla megsérült, de rövid ápolás után folytatta.

Szünetben nem cseréltek a csapatok, a játék pedig továbbra is élvezetes volt, mindkét apu előtt előtt adódott helyzet. A játékrész derekán nagy esélyt kaptak a hazaiak, ám Tóth Milán elhibázta a büntetőt. Nyílt volt a játék, mert a Szpari nem állt be az eredmény tartására, hanem továbbra is támadóan focizott. Izgalmas volt a hajra aztán a két perces hosszabbítás is eltelt. Az eredmény már nem változott és igen értékes három pontot szerzett a Szpari mégpedig teljesen megérdemelten.,

Labdarúgás: NB II., 22. forduló



Haladás- Spartacus 1-2 (1-2)

Haladás Stadion, 533 néző, v.: Oláh (Baghy, Vörös)

Haladás: Rózsa – Kállai (Tóth G, 57.) Devecseri, Németh M., Bosnjak – Tóth Máté (Tarjáni, 66.) , Kiss B. Szekér Á., Doktorics – Lencse, Tóth Milán (Horváth, 76.). Vezetőedző: Németh Szabolcs

Spartacus: Fejér – Szabó B., Gengeliczki, Papucsek, Jánvári –.Vass P. (Kovács, 78.), Sigér Á., Márkus, Hamed (Debreceni, 70.)– Zamostny (Gresó, 90.), Novák. Vezetőedző: Feczkó Tamás

Gól: Kiss B. (1.), illetve Hamed (18.), Sigér (26.)

Percek, események

1. perc: Doktorics húzott el a bal szélen, beadását Kiss hét méterről fejelte a kapuba, 1-0.

18. perc: Sigér 20 méteres lövése után a labda a kapufáról Hamed elé pattant, aki három lépésről passzolt a gólvonalon túlra, 1-1

26. perc: Hamed lövése után egy védőről Sigér elé került a labda, aki hét méterről nem hibázott, 1-2.

68. perc: Lencse esett el Gengeliczki lábai között, a játékvezető büntetőt ítélt. A tizenegyeset Tóth Milán lazán akarta rúgni, sikerült is neki a bal kapufa mellé gurítania.