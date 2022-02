Több mint négy éve járt utoljára a Vasas Kisvárdán, akkor a hazaiak magabiztos, kilencgólos győzelmet arattak a szabolcsiak, a fővárosiak pedig búcsúztak az élvonaltól az idény végén. Pénteken ismét Bakó Botond calakulata volt a mérkőzés esélyese, és a kezdő sípszó előtt a hazaiak alighanem kiegyeztek volna a 2017 októberi eredménnyel.

Nagy lendülettel kezdtek a csapatok, a védekezésre egyik fél sem fektetett túl nagy hangsúly és kapusok sem sokat találkoztak a labdával. Így kialakult egy adok-kapok. Az eddig megszokott szigorú kisvárdai fal puhának bizonyult, viszont Udvardi Lauráék elöl nem ütköztek komoly ellenállásba, így potyogtak a gólok. Juhász Gréta találatával a hazaiak vezettek először két találattal, előnyüket azonban hamar ledolgozták a lelkes piros-kékek, majd az első felnőtt válogatott meghívóját a közelmúltban kézhez kapó Kajdon Blanka büntetőjével a vezetést is átvették. Fordulatot hozott Tamara Radojevics beállása, aki alig tíz perc alatt négyet is berámolt Zsigmond Pannának. Hátul is összeállt a védekezés, már néggyel mentek a hazaiak, de nem sikerült megtörni ellenfelüket. Akik szívós munkával visszakapaszkodtak és hálóőrük is egyre gyakrabban találkozott a labdával. Sőt két góllal is megléphettek volna, Oláh Kyra ziccerét azonban Mátéfi Dalma bravúrosan hárította. A játékrész utolsó gólját Juhász Gréta dobta, ezzel döntetlennel vonulhattak pihenőre a csapatok.

Térfélcserét követően a kezdést idéző forgatókönyv szerint mentek a csapatok, gól gólt követett. Dombi Luca a tőle megszokott módon indulásból kétszer is beköszönt. Aztán a vendégek egyre többször akadtak fel a hazaiak falán, sokszor passzívig játszva eredménytelenül fejezték be támadásaikat. Ismét néggyel vezettek a hazaiak, amikor a vendégek mestere időkéréssel próbálta megtörni a Kisvárda lendületét. Hiába sült el háromszor is Szilovics Fanni keze, a távolságot nem tudták lopni. A Kisvárda fokozatosan őrölte fel ellenfele erejét, a végjátékban még egy kis pontatlanság is belefért, mert így sem forgott veszélyben magabiztos győzelmük.

Kisvárda Master Good SE-Vasas 33-28 (16-16)

Kisvárda, 380 néző v.: Bóna, Földesi. Kisvárda: Mátéfi – Udvardi 1, Karnik 2, Bouti 6, Dombi L. 7, Siska 3, Mérai 2. Csere: Leskóczi (kapus) Mészáros-Mihálffy 2, Juhász 2, Radojevics 6/1, Sztamenics, Dombi K 2. Edző: Bakó Botond. Vasas: Zsigmond – Imre 5, Pénzes 4, Faragó 3, Speth, Kajdon 4/3, Oláh 3/1. Csere: Szilovics 8, Ács. M. Agbaba, Szatmári 1. Edző: Penszki Gergely. Az eredmény alakulása: 2. perc: 2-1, 10. p.: 6-6, 18. p.: 12-8, 25. p.: 13-14, 34. p.: 18-18, 40. p.: 22-18, 45. p.: 23-21, 50. p.: 27-22, 57. p.: 31-24. Kiállítások: 10, illetve 2 perc. Hétméteresek: 1/1, illetve 4/4.

Mesterszemmel

Bakó Botond: - Az elmúlt két hétben játszottunk két éles mérkőzést, amely elsősorban mentálisan sokat kivett belőlünk. Ezúttal nem tudtunk úgy pörögni, álmosnak és langyosnak éreztem a társaságot. A második félidőben, amikor volt több védésünk és védekezésünk dinamikusabb, stabilabb lett, akkor közé tudtuk tenni azt a különbséget, amely megalapozta a győzelmünket.

Penszki Gergely: - A mérkőzés előtt megpróbáltuk levenni a terhet a lányok válláról, mert úgy gondoltunk, hogy nem nekünk volt veszteni valónk. Büszke vagyok a csapatra, mert nagyon szépen, egységesen dolgoztak. A második félidőre elfáradtunk, eladtunk pár labdán, amelyet gólra váltottak a hazaiak.