Ez szép gesztus volt. Az is, amikor Fatum pályára lépett a Chemik ellen, a vendéglátó lengyelek egy Ocho Macho számmal kedveskedtek. Csütörtökön este a Continental Arénában egy lengyel együttes számát is hallgathatták a bemelegítő játékosok. A női röplabda Bajnok-ligája E-csoportjában szereplő hazaiak és a négyes második helyén álló, már biztosan továbbjutó Chemc Police mérkőzött. A vendégeket négy lelkes honfitársa kisérte. Több mint ezer kilométert kellett autózniuk. A klub nevében a Police nem rendőrséget jelent, hanem ez a Balti-tengerhez közeli, Szczecin melletti több mint 40 ezres város neve. Az Odera menti település fontos tengeri és folyami kikötő, és ipari központ.

A bemelegítésnél is kitűnt, hogy igen csak magassági fölényben voltak a vendégek. A CEV honlapja alapján az 5-ös Agineszka Kakolewska 199, a 6-os Cancizan Brakocevic 195, míg a 15-ös Martyna Czyrnianskayna 191 centi. Az is igaz, hogy magasabbnak tüntek közelről.

A meccs első pontját a Fatum egyik új szerzeménye, Ivana Radovjic szerezte aki „csak” 185 centis, ám azt is bizonyította, hogy a röplabdában sem minden a méret. A hazaiak lelkesen kezdtek és folytatták. A játékrész derekán megléptek a lengyelek (7:14), azt követően pedig tartották az előnyt. A hajrára cserélt Németh Szabolcs és pályára lépett a feladó Nikola Milanova és Marija Cicic. Az első szettlabdát elszúrták a lengyelek egy rossz nyitással, sajnos a másodikat már beütöttek.

A második játékrészt a vendégek indították jobban (3:8), ám Vasileva Ralitsáék továbbra is lelkesen és nagy akarással játszottak. Németh Szabolcs a tőle megszokott hőfokon égve buzdított, adott taktikai utasításokat játékosainak. Sikerrel, hiszen egyenlítettek a mieink (9:9). Sőt, át is vették a vezetést. Sajnos ezzel mintha megrángatták volna az oroszlán bajszát , ismét fordult a kocka. Igen ám, de a hazaiak alaposan odatették magukat így továbbra is nyílt maradt a küzdelem. Aztán a hajrára lankadt a figyelem a Police pedig ezt kihasználva a második etapot is sikerrel teljesítette.

A folytatásban is az ellenfél ragadta magához a vezetést és egyre hizlalta az előnyt a testben és fejben egyaránt fáradó hazaiakkal szemben, majd az első meccslabdával lezárták a találkozót.

Nem sikerült a bravúr, nem sikerült szettet csípni az esélyesebb vendégektől. Ezzel együtt csak dicséret illeti Nikola Radosováékat és remélhetőleg minden megszerzett pont kamatozódik majd vasárnap a Vasas elleni hazai bajnokin.

Röplabda: női Bajnokok Ligája, csoportkör, 4. forduló

Fatum-Nyíregyháza–Grupa Azoty Chemik Police (lengyel) 0:3 (-18, -18, -13)

Continental Aréna, 1000 néző, v.: Kaiser (francia), Akinci (török).

Nyíregyháza: Radosová 10, Lászlop, Radonjics 7, Vaszileva 16, Pintér 5, Cicic 1. Csere: Tóth F. (libero), Milanova, Glavinic 1, Bodovics, Tóth D. Vezetőedző: Németh Szabolcs.

Chemik: Wasilewska 13, Kowalewska 1, Czyrsnianska 3, Kakolewska 12, Brakocevic Canzian 17, Lukasik 9. Csere: Stenzel (libero), Rios 1, Drews 5, Polec 1. Vezetőedző: Jacek Nawrocki.

A mérkőzés alakulása

1. játszma (25 perc): 2:1, 4:3, 4:8, 6:10, 7:14, 12:15, 13:22.

2. játszma (27 perc): 1:4, 3:5, 8:9, 12:10, 13:11, 13:16, 16:16, 16:21.

3. játszma (): 2:1, 3:8, 4:11, 9:15, 10:20, 13:23.